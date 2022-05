Άδ. Γεωργιάδης: Πάνω από 100 εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συναντήσεις στο Νταβός

Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενώ ο υπουργός σημείωσε σήμερα στον ΣΚΑΪ 100.3 ότι: «το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι παρά πολύ αυξημένο, η χώρα μας για πρώτη φορά έχει δικό της χώρο στο Νταβός, το ελληνικό σπίτι».

Ανέφερε, ακόμη, ότι «περισσότερες από 100 εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συναντήσουν τον ίδιο και τους άλλους υπουργούς, κ. Δήμα και κ. Πλακιωτακη».

Πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός που μεταβαίνει στο Νταβός για να συμμετάσχει στις εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, θα έχει υψηλού επίπεδου συναντήσεις με εταιρείες κολοσσούς και τεράστια επενδυτικά κεφάλαια.

Οι επενδύσεις πηγαίνουν πραγματικά πολύ καλά

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου ο κ. Γεωργιάδης ήταν και ομιλητής στο Greek House Davos (GHD - Ελληνικό Σπίτι στο Νταβός) αναπτύσσοντας τις εξής θεματικές:

-Foreign Direct Investments (FDI) as a key driver for sustainable economic growth (Οι Ξένες 'Αμεσες Επενδύσεις ως βασικός μοχλός βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης) με συντονιστή της συζήτησης τον κ. Mark Mueller-Eberstein, CEO της Adgetec Corporation.

-Positioning Greece as an Investment Destination: priorities and challenges in the post pandemic era (Μετατρέποντας την Ελλάδα σε επενδυτικό προορισμό: προτεραιότητες και προκλήσεις στη μεταπανδημική εποχή) με συντονίστρια της συζήτησης την κ. Rula Al Tarawneh, δημοσιογράφο του CNBC Arabia.

Στις ομιλίες του ο υπουργός επισήμανε:

«Πρώτα από όλα, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ Νταβός συμπίπτει με μια πολύ καλή είδηση για την ελληνική οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε επισήμως ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η Ελλάδα θα βγει από την εποπτεία των θεσμών, καθώς τηρήσαμε τα συμφωνηθέντα και έχουμε ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, όπως είχαμε δεσμευθεί. Ως εκ τούτου η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα λάβει έξτρα μέτρα ανακούφισης του χρέους μας.

Έτσι, λοιπόν, σήμερα η οικονομία της Ελλάδας έλαβε μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τους Ευρωπαίους εταίρους. Αυτό δεν ήρθε τυχαία αλλά είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς υπό πολύ σκληρές και πρωτόγνωρες συνθήκες, τις οποίες η Κυβέρνησή μας έπρεπε να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια των τριών ετών της διακυβέρνησής μας.

Και αυτό γιατί στην αρχή, όταν αναλάβαμε, το ενδιαφέρον μας εστιαζόταν στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων εκείνων που θα συνέβαλαν στο να μετατραπεί η Ελλάδα σε χώρα με φιλικό προς τις επενδύσεις περιβάλλον. Ήμαστε σίγουροι ότι η πολιτική αυτή θα έλκυε ξένες άμεσες επενδύσεις, όπως και έγινε.

Μετά ήρθε η πανδημία, όλα άλλαξαν και εμείς έπρεπε να προσαρμοστούμε σε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον. Και δυστυχώς, ακριβώς προς το διαφαινόμενο τέλος της πανδημίας, έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τώρα αντιμετωπίζουμε διαφορετικές προκλήσεις, πάρα πολύ δύσκολες, για να είμαι ειλικρινής».

«Είμαι πολύ περήφανος, ως υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας, για το ότι το 2021 η Ελλάδα είχε την τρίτη καλύτερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη όσον αφορά στην αύξηση του ΑΕΠ, κατά 8,3% που ίσως τελικά να είναι και λίγο περισσότερο, όταν έχουμε τα τελικά στοιχεία.

Αυτό συνέβη επιτυγχάνοντας παράλληλα τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 18 ετών στις ξένες άμεσες επενδύσεις. Δεδομένων των συνθηκών, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία».

«Το 2022, όπως βλέπουμε τα πράματα σήμερα, επειδή αυτός ο πόλεμος δημιουργεί προκλήσεις που κανείς, στην πραγματικότητα, δεν μπορεί να προβλέψει, φαίνεται επίσης να είναι ένα έτος ανάπτυξης για την οικονομία της Ελλάδας, με ρυθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο από 3%».

«Οι επενδύσεις πηγαίνουν πραγματικά πολύ καλά. Και μπορώ να σας πω ότι ο πόλεμος όχι μόνο δεν εμπόδισε τις επενδύσεις στην Ελλάδα αλλά τολμώ να πω - χωρίς να παρεξηγηθώ - ότι μας βοήθησε και λίγο. Και αυτό επειδή ξαφνικά στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα συνειδητοποίησαν ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα με σταθερότητα σε πολιτικό και μακροοικονομικό επίπεδο - ίσως η πιο σταθερή χώρα της ευρύτερης περιοχής».

«Ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει τεράστιες προοπτικές στην Ελλάδα, η οποία έχει φυσικά πλεονεκτήματα τα οποία είναι εμφανή σε όλους. Και ως Κυβέρνηση, αλλάξαμε τη νομοθεσία και επιταχύναμε τις διαδικασίες αδειοδότησης σε τέτοιο βαθμό που αν έρθει κάποιος να επενδύσει τώρα στην Ελλάδα, είναι πολύ εύκολο να πάρει άδεια για ένα αιολικό πάρκο, για παράδειγμα. Γι' αυτό η Ελλάδα προσελκύει πολλούς επενδυτές από όλο σχεδόν τον κόσμο. Πολύ μεγάλες εταιρείες του τομέα της ενέργειας ήρθαν ήδη φέτος στην Ελλάδα και πολύ μεγάλες εταιρείες θα έρθουν και τους επόμενους μήνες».

«Πέραν της ενέργειας, τομέας ελκυστικός για επενδύσεις στην Ελλάδα είναι οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. Είμαι πολύ υπερήφανος που αυτά τα τρία χρόνια καταφέραμε να προσελκύσουμε τις περισσότερες ξένες άμεσες επενδύσεις στον τομέα αυτό, κάτι που ούτε το φανταζόμασταν παλαιότερα. Η Pfizer, η Microsoft, η Digital Realty, η Amazon Web Services, η Meta (Facebook), όλοι αυτοί οι παγκόσμιοι κολοσσοί και πολλοί άλλοι ακόμη επέλεξαν την Ελλάδα για τις επενδύσεις τους».

«Όλοι αυτοί επιλέγουν την Ελλάδα επειδή υπάρχει σταθερότητα σε πολιτικό και μακροοικονομικό επίπεδο και βρίσκουν επιστημονικό δυναμικό υψηλών προσόντων. Και οι δύο αυτοί παράγοντες είναι πάρα πολύ σημαντικοί για τις επιχειρήσεις.

Έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους με προσόντα στον τομέα της πληροφορικής. Κατά τη διάρκεια της κρίσης οι περισσότεροι έφευγαν στο εξωτερικό για να δουλέψουν. Αυτό ήταν το φαινόμενο brain drain. Τώρα αρχίζουν να επιστρέφουν».

«Πιστεύουμε ότι σε αυτόν τον τομέα, πραγματικά, η Ελλάδα έχει πολλές δυνατότητες, αυτή είναι η πεποίθηση και το όνειρο του Πρωθυπουργού μας. Γι' αυτό ανέθεσε σε μένα μαζί με το συνάδελφό μου, Χρίστο Δήμα, την αρμοδιότητα και τα μέσα για να φτιάξουμε αυτή την κοινωνία της ψηφιακής τεχνολογίας και να προσελκύσουμε ανθρώπους στον τομέα αυτό. Και φαίνεται να αποδίδει».

«Είμαστε ακόμα στην αρχή, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα. Ίσως είναι υπερβολή ότι δημιουργείται μια νέα Silicon Valley στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι όμως ότι αναπτύσσεται ένα μεγάλο ψηφιακό οικοσύστημα γύρω από τις εταιρείες αυτές. Και ξέρετε πως κινείται η αγορά; Όταν έρθει ο πρώτος και ο δεύτερος και ο τρίτος, τότε οι υπόλοιποι ακολουθούν γιατί αυτό δημιουργεί ένα τεχνολογικό οικοσύστημα με πολλαπλασιαστική αξία».

«Στη νέα οικονομία της γνώσης δεν είμαστε νούμερο 1 σε διεθνές επίπεδο αλλά φιλοδοξούμε να γίνουμε, για να είμαι ειλικρινής. Και θα το πετύχουμε σε μερικά χρόνια»