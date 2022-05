Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας παρουσίασε ο Όμιλος Epsilon Net

Πωλήσεις ύψους 14,133 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο Όμιλος Epsilon Net το πρώτο τρίμηνο του 2022 αυξημένες κατά 75,19% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο (8,067 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 4,719 εκατ. ευρώ, από 2,689 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 75,48% και τα καθαρά κέρδη προ φόρων στα 4,029 εκατ. ευρώ από 2,235 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 80,26%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα υψηλά αυτά ποσοστά ανόδου των οικονομικών μεγεθών είναι αποτέλεσμα, τόσο της δυναμικής οργανικής ανάπτυξης της εταιρείας Epsilon Net όσο και της συμβολής των στοχευμένων εξαγορών που υλοποίησε ο Όμιλος το 2020-2021 και συνεχίζει το 2022. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Epsilon Net, υλοποιώντας τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό, σημείωσε και το πρώτο τρίμηνο του 2022, ισχυρή αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του, εδραιώνοντας την ηγετική του θέση στον τομέα του Business Software. Τα οικονομικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν και στην τρέχουσα χρήση τις στρατηγικές επιλογές του ομίλου για: επικέντρωση στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, υψηλά ποσοστά οργανικής ανάπτυξης που στηρίζονται στην συνεχή εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων με λύσεις all in one solution» καθώς επίσης και έμφαση στην ανάπτυξη και μέσω στοχευμένων εξαγορών, περαιτέρω ενίσχυση της πελατειακής βάσης & διείσδυση σε κάθετες αγορές.

Η σημαντική αύξηση στο πρώτο τρίμηνο αποτελεί, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, μια δυνατή αφετηρία για τη συνέχεια και παρά τις ιδιαίτερες & απαιτητικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην παγκόσμια & ελληνική οικονομία, επιβεβαιώνει την εκτίμηση της διοίκησης για αύξηση κατά +50% των ετήσιων εσόδων έναντι του 2021 και περιθώριο EBITDA σε ετήσια βάση υψηλότερο του 30%.

Ο αριθμός των ενεργών πελατών του Ομίλου είναι πλέον πάνω από 105.000, ενώ η επιτυχής ενσωμάτωση των νέων θυγατρικών και η λειτουργική ενοποίηση διαφόρων τμημάτων, συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη οικονομιών κλίμακος και τη βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου.

Σημειώνεται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2022, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ενισχύθηκαν στα 44,71 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα ανήλθαν σε 22,83 εκατ. ευρώ.