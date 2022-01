FIN FORUM 2022: Συνέδριο για τον χρηματοοικονομικό κλάδο

Στις 2 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη χρονιά το συνέδριο για τον χρηματοοικονομικό κλάδο FIN FORUM 2022 (www.finforum.gr), με τίτλο «Transformation, M&A’s and new business opportunities».

Βασικοί άξονες του συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί φέτος για δεύτερη χρονιά είναι ο μετασχηματισμός, οι αλλαγές και οι εξελίξεις του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού κλάδου, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις καθώς και οι νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Στόχος της διοργάνωσης είναι το FIN FORUM 2022 να διεξαχθεί με φυσική και διαδικτυακή παρουσία.

Στο 2ο FIN FORUM, εκπρόσωποι της πολιτείας και των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, θεσμικοί παράγοντες, τραπεζικά στελέχη καθώς και fund managers θα αναλύσουν διεξοδικά τα φλέγοντα θέματα της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού κλάδου.

Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται ο μετασχηματισμός του χρηματοπιστωτικού συστήματος, σε συνδυασμό με τα νέα δεδομένα και τις ευκαιρίες που προκύπτουν στην αγορά, καθώς και ο ρόλος του στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, στην επανάκτηση της εμπιστοσύνης και στους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων.

Θα αναλυθούν επίσης ο ρόλος των funds και οι νέες επιχειρηματικές κινήσεις -συμπεριλαμβανομένων των εξαγορών και συγχωνεύσεων- τόσο στο χρηματοπιστωτικό σύστημα όσο και ευρύτερα στην οικονομία.

Διεξοδική αναφορά θα γίνει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και το νέο τραπεζικό μοντέλο, στο ρόλο των servicers αλλά και στα καινούργια μοντέλα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Τέλος, ειδική μνεία θα γίνει στο ρόλο του Ταμείου Ανάκαμψης και τις επιπτώσεις του στην πραγματική οικονομία, στο ESG Financing καθώς και στους νέους «παίκτες» που δραστηριοποιούνται τόσο στο τραπεζικό σύστημα όσο και ευρύτερα στην οικονομική σκακιέρα.

Κεντρικό θέμα του 1ου FIN FORUM που πραγματοποιήθηκε μέσω live streaming τον Μάρτιο του 2021, ήταν το «Shaping the future of banking and finance», δηλαδή το μέλλον για την οικονομία και τις τράπεζες.

Στο συνέδριο είχαν λάβει μέρος ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο τότε υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα Γιώργος Ζαββός καθώς και στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, servicers και εταιρειών.

Το συνέδριο FIN FORUM 2022 όπως και πέρυσι, τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και διοργανώνεται, από την εταιρεία επικοινωνίας Τσομώκος ΑΕ.