H Howden Matrix αποτελεί πιστοποιημένη επιχείρηση του Great Place to Work

H Howden Matrix αποτελεί πλέον πιστοποιημένη επιχείρηση του Great Place to Work® (CERTIFIED by Great Place to Work®) «και τον μοναδικό μεσίτη ασφαλίσεων με το συγκεκριμένο πιστοποιητικό κατά το 2021»

Όπως αναφέρει ανακοίνωση οι άνθρωποι της Howden Matrix συμμετείχαν στις αρχές Απριλίου στη σχετική έρευνα, η οποία βασίζεται στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της διάκρισης, ο Δημήτρης Τσεσμετζόγλου, Group CEO της Howden Matrix, τόνισε: «Όλοι εμείς στην Howden Matrix έχουμε συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου η εμπιστοσύνη, η υπερηφάνεια και η συντροφικότητα έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Είμαι βέβαιος ότι όχι μόνον θα συνεχίσουμε έτσι, αλλά σύντομα θα επιτύχουμε να βρεθούμε στις πρώτες θέσεις της αξιολόγησης Best Workplaces 2022. Εύχομαι σε όλες και όλους πάντα επιτυχίες και διακρίσεις!».