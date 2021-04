ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Η 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα γίνεται «πράσινη»

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η σημαντική δωρεά της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προς τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, που αφορά στην μετατροπή του αεροδρομίου της 115 Πτέρυγα Μάχης (Π.Μ.) στη Σούδα σε «πράσινη» εγκατάσταση, δηλαδή σε εγκατάσταση Μηδενικού Αποτυπώματος Άνθρακα (Net Zero Carbon Emissions Airport) με παράλληλη κάλυψη του συνόλου των αναγκών σε ηλεκτρισμό, θέρμανση και ψύξη κατά 100% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Net Zero Energy Airport).

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων, ξεκινούν οι εργασίες στις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου, οι οποίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα 15 μηνών.

Το ετήσιο όφελος από την πλήρη απαλλαγή της Μονάδας από το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψης των αναγκών θέρμανσης θα ξεπεράσει τις 400.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Σούδα θα είναι από τις πρώτες εγκαταστάσεις παγκοσμίως που θα λάβει την πιστοποίηση «Net Zero Energy Airport».

Τι περιλαμβάνει η δωρεά

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα καλύψει πλήρως το κόστος των μελετών, του σχεδιασμού και της κατασκευής όλων των απαιτούμενων έργων.

Συγκεκριμένα, η πρόταση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προβλέπει:

- Την εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και συγκεκριμένα από φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

- Την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές ιόντων λιθίου

- «Έξυπνο» σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (Energy Management System) της παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας και των εγκαταστάσεων της μονάδας, ούτως ώστε η Διοίκησή της να μπορεί να διαχειρίζεται με τον πλέον ασφαλή και αποδοτικό τρόπο το σύνολο των ενεργειακών αναγκών της

- Παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις σε ήδη εγκατεστημένα συστήματα, όπως για παράδειγμα αντικατάστασή υπαρχόντων λεβήτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων, προμήθεια ηλεκτρικών τρίκυκλων ποδηλάτων επαγγελματικής χρήσης, αντικατάστασή φωτιστικών σωμάτων τύπου ιωδίνης με νέας τεχνολογίας LED και εξηλεκτρισμό των μεταφορών εντός του αεροδρομίου, η επιλογή των οποίων αλλά και η έκταση εφαρμογής τους θα καθοριστεί μέσω του ενεργειακού ελέγχου των εγκαταστάσεων της μονάδας και της οριστικής ενεργειακής μελέτης του έργου

- Πιστοποίηση της μείωσης του Ανθρακικού Αποτυπώματος της Εγκατάστασης σύμφωνα με το Green House Gas Protocol (GHGP) και του ISO 14064

- Πιστοποίηση της 115 Π.Μ. ως Νet Zero Energy Στρατιωτικού Αεροδρομίου

Για την υλοποίηση των απαραίτητων έργων, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα συνεργαστεί με την εξειδικευμένη εταιρεία EASY POWER SA, η οποία έχει σχεδιάσει, μελετήσει και κατασκευάσει αυτόνομα / υβριδικά συστήματα, παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας, παραγομένης από τον ήλιο – για τα οποία της έχει ήδη απονεμηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον ΟΒΙ  αλλά και τη διαμόρφωση μιας τεχνολογικής πλατφόρμας που μπορεί να διασφαλίσει την πιστοποίηση του NET ZERO ENERGY, σε υπάρχουσες ή υπό κατασκευή κτιριακές υποδομές ή εγκαταστάσεις.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα αναλάβει την εκπαίδευση του κατάλληλου τεχνικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας για τις ανάγκες επιχειρησιακής λειτουργίας, παρακολούθησης και συντήρησης όλου του συστήματος.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα και ο μεγαλύτερος Έλληνας επενδυτής ΑΠΕ διεθνώς. Με περισσότερα από 1.800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα και εξωτερικό, συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά με στόχο τα 3 GW εγκαταστάσεων ΑΠΕ μέχρι το 2025.