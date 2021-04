Τιτάν: Στόχος η μείωση ρύπων κατά 35% έως το 2030

Τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά -35% έως το 2030 θέτει ως στόχο ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, σύμφωνα με την Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού για το 2020, όπου παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με τις επιδόσεις του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG).

Συγκεκριμένα, το 2020 ο ΤΙΤΑΝ κατέγραψε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, μεριμνώντας παράλληλα για τους ανθρώπους του και υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες.

Όπως επισημαίνεται στην Έκθεση Απολογισμού, κατά τη διάρκεια του έτους ο Όμιλος εξασφάλισε την απρόσκοπτη και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση των πελατών του και επιτάχυνε την πρόοδο για την επίτευξη των στόχων του σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού και βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται με όλο και ταχύτερους ρυθμούς και παρά τα γεγονότα που επιφέρουν μεγάλες διαταραχές, όπως η πανδημία του κορωνοϊού ο Όμιλος, όπως υπογραμμίζει, εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στο επιχειρηματικό του μοντέλο, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις σημαντικές προκλήσεις και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος.

Μέσω της ολοκληρωμένης πληροφόρησης, αποβλέπει στη σφαιρική παρουσίαση των τρόπων με τους οποίους δημιουργεί αξία για όλους τους συμμετόχους του, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τα κύρια στοιχεία της Ενιαίας Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού 2020

- Αύξηση λειτουργικών κερδών (EBITDA) στα €286 εκ, τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί από το 2010, χάρη στην ανθεκτικότητα των αγορών, τη συγκράτηση των δαπανών και τα ευνοϊκά επίπεδα τιμών ενέργειας.

- Ενίσχυση ταμειακών ροών που οδήγησε σε μείωση του καθαρού δανεισμού κατά €155 εκ. στα €684 εκ.

- Ενθαρρυντικές προοπτικές των αγορών για αύξηση της δραστηριότητας το 2021.

- Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους ύψους €0,40 ανά μετοχή (€0,20 ανά μετοχή το προηγούμενο έτος) και ακύρωση ιδίων μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5% των δικαιωμάτων ψήφου κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

- Νέοι στόχοι σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) για το 2025 και μετά, που υπογραμμίζουν τη διαρκή δέσμευση του Ομίλου στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη δημιουργία αξίας για όλους.

- Νέος φιλόδοξος στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 κατά -35% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, καθώς ο Όμιλος προσυπογράφει το όραμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και την Κλιματική Φιλοδοξία της Παγκόσμιας Ένωσης Τσιμέντου και Σκυροδέματος (GCCA) για την παροχή σκυροδέματος με ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα έως το 2050.

- Αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (big data) και τεχνητής νοημοσύνης για τη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τη βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας, την ενίσχυση των δυνατοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας του Ομίλου και τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου συνεργασίας με τους πελάτες και τους συνεργάτες του.

- Αναγνώριση του εργοστασίου του Ομίλου στη Φλόριντα (ΗΠΑ) ως της πρώτης μονάδας παραγωγής τσιμέντου στον κόσμο που έλαβε πιστοποίηση Platinum από το πρόγραμμα Total Resource Use and Efficiency (TRUE) για μηδενικά απόβλητα, γεγονός που υπογραμμίζει τη διαρκή δέσμευση του Τιτάνα στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας.

- Θέσπιση του νέου πλαισίου Υγείας και Ευημερίας του Τιτάνα, το οποίο εστιάζει σε τέσσερις βασικές περιοχές - την σωματική, ψυχική, κοινωνική και οικονομική ευημερία – και αποτυπώνει τη σημασία της εφαρμογής μιας ολιστικής προσέγγισης.

- Διατήρηση υψηλού ποσοστού εργαζομένων από τις τοπικές κοινότητες (83%), καθώς ο Όμιλος συνέχισε να στηρίζει την απασχόληση των νέων και το 2020, προσφέροντας 251 θέσεις πρακτικής άσκησης. Μέσα από το πρόγραμμα ReGeneration Academy for Digital Acceleration, το οποίο αναπτύξαμε σε συνεργασία με τοπικούς παρόχους υπηρεσιών, 24 απόφοιτοι έλαβαν εκπαίδευση στην επιστήμη των δεδομένων και υποστήριξη στη διαδικασία εύρεσης εργασίας.

- Εισαγωγή μιας συνιστώσας αμοιβών, η οποία συνδέεται με τις εκπομπές CO2 του Ομίλου, και ενίσχυση της εποπτείας της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω ενίσχυση της διακυβέρνησης του Ομίλου σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης με τη δημιουργία της θέσης Chief Sustainability Officer ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής και, επιπλέον, επέκταση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) προκειμένου να αποτυπώνει την ευρύτερη έμφαση του Ομίλου και των συμ-μετόχων του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG).