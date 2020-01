H Diageo στις πρώτες θέσεις του Drinks International Brands Report

Η Diageo, για μία ακόμα φορά βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρίες αλκοολούχων ποτών παγκοσμίως, με μία συλλογή από εμπορικές ετικέτες εκλεκτών αποσταγμάτων, τις οποίες βραβευμένοι bartenders και αναγνωρισμένοι experts του κλάδου, αναδεικνύουν ως «best-selling» και πιο δημοφιλείς επιλογές ανά τον κόσμο.

Εφέτος, χαρακτηρίστηκε από το Drinks International Brands Report 2020 ως η εταιρία με την ισχυρότερη παρουσία στον κλάδο. Τα κορυφαία bars από τις πέντε ηπείρους ψήφισαν ανάμεσα σε διακεκριμένες ετικέτες αλκοολούχων ποτών και έφεραν τα premium spirits της Diageo στην 1η θέση, στις 5 από τις 6 κορυφαίες κατηγορίες της έρευνας: #1.Gin, #3.American Whiskey, #4.Vodka, #5.Tequila και #6.Scotch Whisky.

Bartenders και ιδιοκτήτες bars από 109 bars σε 38 χώρες σε όλο τον κόσμο, πήραν μέρος στην έρευνα και κλήθηκαν να επιλέξουν τα 3 κορυφαία spirits σε κάθε κατηγορία ποτού.

Πρόκειται για διακεκριμένα bars, το καθένα με το δικό του success story. Με βραβεύσεις από σπουδαίους θεσμούς, παγκοσμίου φήμης, όπως The Word’s 50 Best Bars και Tales of the Cocktail’s Spirited Awards και διακρίσεις σε τοπικούς θεσμούς, όπως τα Asia’s 50 Best Bars, Drink Magazine’s Bar Awards, Germany’s Mixology Awards και Australian Bartender Awards, τα κορυφαία αυτά bars διαμορφώνουν τις τάσεις στον κλάδο του ποτού.



Το Drinks International Brands Report, αποτελεί την πλέον αξιόπιστη έκθεση στη βιομηχανία των ποτών, με τα κορυφαία μπαρ του κόσμου να αναδεικνύουν τις προτιμήσεις των επαγγελματιών και τις τάσεις των καταναλωτών. Για το 2020 στη γενική κατάταξη των spirits, την πρώτη θέση καταλαμβάνει το ρούμι και ακολουθούν το τζιν και η τεκίλα.

ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ



To Tanqueray No. TEN Gin αναδείχθηκε για 8η συνεχόμενη χρονιά η κορυφαία επιλογή των bartenders. Kαι το 2020 παραμένει το πρώτο σε πωλήσεις τζιν, ενώ βρίσκεται στη #2 θέση της κατάταξης των top trending spirits.

Με μια μοναδική συνταγή που βασίζεται σε τέσσερα βότανα, με απαλή και ισορροπημένη γεύση, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Tanqueray Gin και ιδιαίτερα το Tanqueray No. TEN Gin, είναι η #1 προτίμηση των καταναλωτών και των bartenders.

Για περισσότερα από 11 χρόνια, το Tanqueray No. TEN Gin, βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στην κατάταξη των τζιν, συναγωνιζόμενο επίσης σπουδαία brands.

Φέτος, περισσότερα από τα μισά bars που συμμετείχαν στο Drinks International Brands Report 2020, το συμπεριέλαβαν ανάμεσα στα τρία καλύτερα τζιν, ενώ το 25% το ψήφισε ως την απόλυτη επιλογή για τους bartenders. Με πρωταγωνιστή το Tanqueray No. TEN Gin και με αρκετές ειδικές εκδόσεις να ακολουθούν, το ιδιαίτερο αυτό premium τζιν, κερδίζει όλο και περισσότερους θερμούς οπαδούς σε όλο τον κόσμο.

Η Ketel One Vodka είναι η βότκα με τις υψηλότερες πωλήσεις παγκοσμίως, για 8η συνεχόμενη χρονιά και η #1 βότκα που επιλέγουν οι bartenders σε παγκόσμιο επίπεδο, για 6η συνεχόμενη χρονιά.

Με σχεδόν τέσσερεις αιώνες ιστορία, η Ketel One Vodka αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα ποτά που καταναλώνονται και σκέτα ή αποτελούν τη βάση για απολαυστικά κοκτέιλ, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους bartenders να πειραματιστούν και στους λάτρεις του είδους να απολαύσουν εξαιρετικά serves. Η Ketel One Vodka έχει διατηρήσει τη θέση της ως η κορυφαία σε πωλήσεις βότκα σε όλο τον κόσμο, με το 32% της ελίτ των bars να δηλώνει ότι αποτελεί τη νούμερο ένα επιλογή τους. Ως Diageo Reserve brand, η Ketel One Vodka είναι ευρέως γνωστή μέσω του παγκόσμιου διαγωνισμού για bartenders «World Class Annual Competition», η τελική φάση του οποίου πραγματοποιήθηκε φέτος στο αποστακτήριο της στην Ολλανδία.

Η Don Julio είναι για 5η συνεχόμενη χρονιά η τεκίλα με τις υψηλότερες πωλήσεις παγκοσμίως και μία από τις κορυφαίες επιλογές για τους bartenders στην κατηγορία της.

Η Don Julio, η πιο δημοφιλής τεκίλα στο Μεξικό, έχει δικαίως κατακτήσει την παγκόσμια αγορά, με την ξεχωριστή γεύση της, που προέρχεται αποκλειστικά από την απόσταξη της μπλε αγαύης και από τον πρωτοποριακό τρόπο παραγωγής. Είναι η πρώτη σε πωλήσεις τεκίλα στον κόσμο και η νούμερο #1 επιλογή για περισσότερα από το 20% των βραβευμένων bars.



Το Bulleit Bourbon Whiskey είναι το αμερικάνικο ουίσκι με τις υψηλότερες πωλήσεις, ενώ ψηφίστηκε ως το #2 πιο δημοφιλές στην έκθεση Drinks International Brands Report για το 2020.

Από την επιλογή της σίκαλης ως πρώτη ύλη, μέχρι τον κομψό σχεδιασμό της φιάλης του, οι λάτρεις του Bulleit Bourbon Whiskey, γνωρίζουν πολύ καλά ότι το αμερικάνικο αυτό ουίσκι, κρύβει μέσα του μία απαράμιλλη πολυπλοκότητα. Οι bartenders, το εμπιστεύονται για τη γεύση του, που τα τελευταία χρόνια, έρχεται να συμπληρώσει εξαιρετικά κοκτέιλ, και το συμπεριλαμβάνουν στη λίστα με τα κορυφαία αμερικάνικα ουίσκι, φέρνοντάς το στη δεύτερη θέση της λίστας τους, δικαιώνοντας με αυτό τον τρόπο τη φιλοσοφία του brand, που το διαφοροποιεί στην κατηγορία του. Τα τελευταία χρόνια, η ισορροπημένη γεύση του, έρχεται να συμπληρώσει εξαιρετικά κοκτέιλ.

Το Johnnie Walker Red Label βρίσκεται στην πρώτη θέση των σκωτσέζικων ουίσκι, σημειώνοντας τις υψηλότερες πωλήσεις για 11η συνεχόμενη χρονιά, ενώ επιλέχθηκε ανάμεσα στα τρία καλύτερα ουίσκι από τα κορυφαία bars του κόσμου.

Το Johnnie Walker Red Label, είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στην κατηγορία του. Έχοντας σημειώσει τις υψηλότερες πωλήσεις για πολλοστή χρονιά και με τo 25% bars να το αναδεικνύουν στην κορυφαία επιλογή των εκλεκτών spirits, αποδεικνύεται αδιαμφισβήτητα ότι το Johnnie Walker Red Label, είναι το δημοφιλέστερο ουίσκι στον κόσμο.

CÎROC Vodka: Αναδείχθηκε ως η 9η καλύτερη βότκα με τις υψηλότερες πωλήσεις στην έκθεση Drink International Brands Report 2020

Ron Zacapa Solera 23: Αναδείχθηκε 5ο σε πωλήσεις ανά τον κόσμο και κατέλαβε την 8η θέση στην επιλογή των bartenders στην κατηγορία του.

Talisker: Αναδείχθηκε ως το 5ο σε πωλήσεις σκοτσέζικο ουίσκι τον κόσμο στην έκθεση Drink International Brands Report 2020