Παπουτσάνης: Στα 61 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις στο 9μηνο αυξημένες κατά 23%

Για το σύνολο του 2025, η Εταιρεία προβλέπει τη διατήρηση υψηλού ρυθμού ανάπτυξης του κύκλου εργασιών

Σε 61 εκατ. ευρω ανήλθε το εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης (έναντι 49,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024), ήτοι αυξημένος κατά 23%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 54% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Όσον αφορά την συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας στον κύκλο εργασιών του Εννεαμήνου 2025, επισημαίνεται ότι το 32% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το 15% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 41% από παραγωγές τρίτων και το 12% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Για το σύνολο του 2025, η Εταιρεία προβλέπει τη διατήρηση υψηλού ρυθμού ανάπτυξης του κύκλου εργασιών, τόσο ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των υφιστάμενων και της έναρξης σημαντικών νέων συνεργασιών, όσο και χάρη στην περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων των επωνύμων προϊόντων, με δυναμική επέκταση σε νέες κατηγορίες και κανάλια, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Για το επόμενο έτος η Διοίκηση εκτιμά επίσης σημαντική ανάπτυξη του κύκλου εργασιών χάρη σε:

νέες συνεργασίες και ανάπτυξης των υφιστάμενων,

περαιτέρω ενίσχυσης των επωνύμων προϊόντων, αλλά και

του περιορισμού των εν λειτουργία παραγωγικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη, γεγονός που αναμένεται να φέρει νέες συνεργασίες στην Παπουτσάνης στις κατηγορίες των παραγωγών για τρίτους και της σαπωνόμαζας.

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

Επώνυμα Προϊόντα: Η κατηγορία παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη κατά 29% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2024, ως αποτέλεσμα της δυναμικής επέκτασης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και της εισόδου της Εταιρείας σε νέες σημαντικές κατηγορίες φροντίδας νοικοκυριού. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης στις κατηγορίες Οικιακής Φροντίδας έχει υπερδιπλασιαστεί στο Εννεάμηνο του 2025, χάρη στην θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στα καινοτόμα προϊόντα της Εταιρείας, ενώ θετικά κινήθηκαν οι πωλήσεις και στις παραδοσιακές κατηγορίες δραστηριοποίησης, αυτές της Προσωπικής Περιποίησης, καταγράφοντας ανάπτυξη 4% στο Εννεάμηνο του 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα: Οι πωλήσεις της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 2% το Εννεάμηνο του 2025, οδηγούμενες από την ανάπτυξη των πωλήσεων των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων Παπουτσάνης.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων Παπουτσάνης παρουσίασαν αύξηση κατά 14% το Εννεάμηνο του 2025, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με δυναμική ανάπτυξη τόσο στην εγχώρια αγορά (+13%), όσο και στις αγορές του εξωτερικού (+18%).

Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα): Οι πωλήσεις της κατηγορίας σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη το Εννεάμηνο του 2025 καθώς έκλεισαν με αύξηση +41% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, χάρη στη διεύρυνση υφιστάμενων συνεργασιών αλλά και την ένταξη νέων πελατών.

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών: Οι πωλήσεις της κατηγορίας παρουσίασαν μείωση κατά 4%, η οποία οφείλεται στο προϊοντικό μείγμα (product mix) των σαπωνομαζών που πωλήθηκαν. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη νέες συνεργασίες.