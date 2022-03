Δήμος Αθηναίων: Στα χρώματα της ελληνικής σημαίας θα «βαφτεί» το σιντριβάνι της Ομόνοιας

Ο Δήμος Αθηναίων τιμά και φέτος την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου και τον αγώνα της Ανεξαρτησίας, φωτίζοντας με τα χρώματα της Ελληνικής σημαίας, το σιντριβάνι της Ομόνοιας.

Σήμερα Πέμπτη 24 και αύριο Παρασκευή 25 Μαρτίου, από τη δύση του ηλίου και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, το συντριβάνι θα "βαφτεί" μπλε και λευκό.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/dimos-athinaion-sta-xromata-tis-ellinikis-simaias-tha-vaftei-to-sintrivani-tis-omonoias

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram