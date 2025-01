Δικαίωση για την Ελλάδα - Η ΕΕ ακύρωσε το τουρκικό εμπορικό σήμα Turkaegean

Ακυρώνεται το ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα ''Turkaegean'', μετά από συντονισμένες ενέργειες του υπουργείου Ανάπτυξης και του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), με απόφαση του γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (C58927, 10/01/25).

Μετά τη σχετική ανακοίνωση, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε: "Η Ελλάδα με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ισχυρή στο διεθνές στερέωμα και υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα τα εθνικά της συμφέροντα και στο εμπορικό πεδίο. Διεκδικούμε το δίκιο μας με όλες μας τις δυνάμεις και με κάθε έννομο μέσο. Έτσι φτάσαμε και στη δικαίωση με την προσβολή του Ευρωπαϊκού Εμπορικού Σήματος 'Turkaegean'".

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται πως το 2021, ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Τουρκίας (TGA) κατέθεσε προς κατοχύρωση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. το εμπορικό σήμα ''Turkaegean''. Τον Φεβρουάριο του 2023, επί υπουργίας 'Αδωνι Γεωργιάδη, ασκήθηκε αίτηση ακύρωσης από την Ελληνική Δημοκρατία, με χειρισμό της υπόθεσης από τον ΟΒΙ για την προσβολή του σήματος του τουρκικού οργανισμού.

Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, όπως υπογραμμίζεται, είναι η σημερινή απόφαση, η οποία αποτελεί δικαίωση των ελληνικών θέσεων.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΟΒΙ, Δημήτρης Χρόνης, ανέφερε: "Η απόφαση ακύρωσης του 'Turkaegean' ικανοποιεί πλήρως τις ελληνικές θέσεις και δικαιώνει σε απόλυτο βαθμό την απόφαση να καταφύγουμε στην προσβολή του σήματος".

Ο γενικός διευθυντής του ΟΒΙ, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, σχολίασε: "Στην υπόθεση 'Turkaegean' o ΟΒΙ, μαζί τους νομικούς παραστάτες που εκπροσώπησαν την χώρα, δουλέψαμε συστηματικά και μεθοδικά για να έρθει το σημερινό θετικό αποτέλεσμα σε μια δύσκολη νομική μάχη".

Δικαίωση και από τις ΗΠΑ



Νωρίτερα, με απόφασή του το Γραφείο Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ (Trademark Trial and Appeal Board of the United States Patent and Trademark Office – USPTO) ζητά από την Άγκυρα περισσότερες διευκρινίσεις για τον λόγο που επέλεξε το εμπορικό σήμα «TurkΑegean» προκειμένου να προωθήσει τον τουρισμό στην Τουρκία.

Η διαδικασία ξεκίνησε το 2023, μετά από προσφυγή της ελληνικής πλευράς. Πλέον η Τουρκία καλείται να καταθέσει δικαιολογητικά, διαφορετικά σε περίπτωση που η υπόθεση καταλήξει σε δίκη κινδυνεύει με κυρώσεις. Οι αντιπρόσωποι της ελληνικής πλευράς είχαν ζητήσει να καταθέσουν και εκπρόσωποι από τον TGA, κάτι που, όπως φαίνεται, θα γίνει, μάλιστα έχει ήδη διευκρινιστεί ότι θα καταθέσει στέλεχος του τουρκικού οργανισμού.