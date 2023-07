Η Ρόδος στις φλόγες - Αεροπορικές εταιρίες ακυρώνουν τις πτήσεις προς το νησί

Οι πυρκαγιές που μαίνονται στη Ρόδο έχουν ως αποτέλεσμα αεροπορικές εταιρίες και τουριστικά πρακτορεία να ακυρώνουν τα προγραμματισμένα ταξίδια τους προς το νησί.

Πιο συγκεκριμένα, το πρακτορείο-κολοσσός TUI ανακοίνωσε πως ακυρώνει όλα τα ταξίδια στη Ρόδο, όλες τις πτήσεις και τα κλεισμένα πακέτα διακοπών μέχρι την Τρίτη 25 Ιουλίου και στέλνει άδεια αεροσκάφη προκειμένου να παραλάβουν τους τουρίστες και να τους επαναπατρίσουν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ομίλου, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Ρόδο 40.000 πελάτες της και οι περίπου 7.800 από αυτούς βρίσκονται μεταξύ των τουριστών οι οποίοι έχουν μεταφερθεί σε ειδικά καταλύματα και ξενοδοχεία, μετά από εκκένωση των περιοχών στις οποίες διέμεναν.

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Jet2 ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες για σήμερα πτήσεις, ενώ και αυτή στέλνει άδεια αεροπλάνα προκειμένου να επιβιβαστούν οι πελάτες της και να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η EasyJet ανακοίνωσε και αυτή ότι ακυρώνει όλα τα πακέτα διακοπών στο νησί της Ρόδου μέχρι την Τετάρτη 26 Ιουλίου, ωστόσο εξακολουθούν να πραγματοποιούνται οι πτήσεις της σήμερα. Ανέφερε ότι όποιος έχει κάνει κράτηση για να ταξιδέψει πριν από τις 29 Ιουλίου μπορεί να αλλάξει δωρεάν την πτήση.

Το βρετανικό υπουργείο των Εξωτερικών συμβουλεύει τους Βρετανούς που σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στη Ρόδο, να επικοινωνήσουν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία και προέτρεψε όσους Βρετανούς είναι ήδη στο νησί να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τοπικών αρχών και αν χρειαστεί να καλούν στο γνωστό τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης.



Στη Ρόδο βρίσκεται ως απεσταλμένος της πρεσβείας της Γερμανίας, ο επικεφαλής του νομικού και προξενικού τμήματος, προκειμένου, σε συνεργασία με τον εκεί επίτιμο πρόξενο, να βοηθήσει τους Γερμανούς παραθεριστές.

Τέλος, ο αρμόδιος για τη διαχείριση κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιάνεζ Λέναρτσιτς, με ανάρτησή του στο Twitter, έγραψε στα ελληνικά «Ελλάδα βρισκόμαστε στο πλευρό σου» και σημείωσε ότι περισσότερα από περισσότερα από επτά αεροπλάνα καθώς και περισσότεροι από 450 πυροσβέστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρούν στην Ελλάδα, καθώς οι πυρκαγιές μαίνονται.

Over 450 firefighters and 7 airplanes from ?? have been operating in #Greece as fires sprout across the country.



Out of these, 81 firefighters, 26 vehicles and 3 planes are helping local teams fight extreme #wildfires in #Rhodes.



Ελλάδα, βρισκόμαστε στο πλευρό σου. ????? pic.twitter.com/TYiXRIaPpD