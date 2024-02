Η Apple εγκαταλείπει τα σχέδια για την κατασκευή ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Για περίπου μια δεκαετία, η Apple φημολογείτο ότι ανέπτυσσε ένα αυτόνομο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, κάτι που όμως δεν επιβεβαίωσε ποτέ δημοσίως η εταιρεία. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η εταιρεία εγκαταλείπει επίσημα τις προσπάθειές της να κατασκευάσει ένα ηλεκτρονικό αυτοκίνητο, μια απόφαση που επηρεάζει σχεδόν 2.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία έχει ξοδέψει δισεκατομμύρια δολάρια στην έρευνα και την ανάπτυξη ενός ηλεκτρικού οχήματος.

Σύμφωνα με το Bloomberg, πολλά από τα μέλη της ομάδας- η οποία ονομάστηκε Ομάδα Ειδικών Έργων- που εργάζονταν στο συγκεκριμένο πρότζεκτ θα μετακινηθούν στο τμήμα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας. Ορισμένοι ωστόσο, θα βρεθούν αντιμέτωποι με απολύσεις. Η Ομάδα Ειδικών Έργων ήταν μέρος του Project Titan του διευθύνοντα συμβούλου της Apple, Τιμ Κουκ.

«Πρόκειται για μια έξυπνη και πολυαναμενόμενη απόφαση», δήλωσε στο BBC ο Ρέι Γουάνγκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων Constellation Research που εδρεύει στη Σίλικον Βάλεϊ.

«Η ζήτηση της αγοράς για ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν υπάρχει και η τεχνητή νοημοσύνη είναι εκεί που βρίσκεται όλη η δράση», πρόσθεσε.

Η ερευνητική εταιρεία Counterpoint τόνισε ότι η απόφαση ελήφθη καθώς η αγορά τεχνητής νοημοσύνης στα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης αυξάνεται ραγδαία.

«Τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι οι αποστολές έξυπνων τηλεφώνων με τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσουν τις 100 εκατομμύρια μονάδες το 2024», δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής της εταιρείας, Ίβαν Λαμ.

Apple has reportedly stopped its electric car project, ending a decade-long initiative aimed at entering a new market, as global demand for electric vehicles wanes. Several team members from the discontinued project are being reassigned to Apple’s AI division.



Thoughts? pic.twitter.com/pfU1fmPaKp