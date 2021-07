Σαρηγιάννης: 2,5-3 φορές μεγαλύτερη η διασπορά από τα κρούσματα που καταγράφονται

Την εκτίμηση ότι η διασπορά του κορωνοϊού στην κοινότητα είναι 2,5-3 φορές μεγαλύτερη συγκριτικά με αυτή που ανιχνεύεται μέσω των διαγνωστικών τεστ εξέφρασε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα».



«Αν ο αριθμός των τεστ εξακολουθήσει να είναι μεγάλος, όπως για παράδειγμα προχθές που είχαμε 78.000 τεστ, που σημαίνει ότι ανιχνεύουμε μεγαλύτερη διασπορά στην κοινότητα, είναι δυνατόν να φτάσουμε πάνω από 4.500 κρούσματα ημερησίως μέχρι τον 15Αυγουστο. Η διασπορά στην κοινότητα είναι μεγαλύτερη από 4.500 κρούσματα, είναι 2,5-3 φορές μεγαλύτερη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς σχετικά με τον αριθμό των ενεργών κρουσμάτων, επισήμανε ότι δεδομένου ότι ο μέσος όρος την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 1.700-1.750 κρούσματα, τα ενεργά κρούσματα που έχουν εντοπιστεί είναι περίπου 12.000 εβδομαδιαίως, υπογραμμίζοντας ότι ο πραγματικός αριθμός τους είναι 2,5-3 φορές μεγαλύτερος, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να αγγίζουν και τα 36.000 κρούσματα.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Σαρηγιάννης ανέφερε ότι αν σταματήσουμε τον εμβολιασμό στους 5,77 εκατ. Έλληνες, τα κρούσματα θα φτάσουν τα 18.000 ημερησίως.



Ωστόσο, επισήμανε ότι «αν εμβολιαστούμε σε ποσοστό 72%-73%, μπορεί μεν να φτάσουμε τα 4.500 κρούσματα, αλλά στα τέλη Αυγούστου θα αρχίσει η αποκλιμάκωση».

Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί το δυσμενές σενάριο, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να βρει εναλλακτικούς τρόπους να προστατέψει τους ανεμβολίαστους. «Δεν θα πάμε σε συνολικά lockdown, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος αν δε ληφθούν παραπάνω μέτρα, να έχουμε υψηλούς αριθμούς σε συνέχεια, με απανωτά υπο-κύματα», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Φαρμακολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Ευάγγελος Μανωλόπουλος , σημείωσε ότι ναι μεν οι νέοι κινδυνεύουν λιγότερο, αλλά για κάποιους μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά η νόσηση τονίζοντας ότι ακόμα και χωρίς συμπτώματα, η ακτινογραφία τους μπορεί να μην είναι καθαρή.

Ερωτηθείς αν θα πρέπει να γίνει και τρίτη δόση του εμβολίου, είπε ότι επικρατεί κάποια σύγχυση, καθώς από τη μια το Ισραήλ ξεκινά τις τρίτες δόσεις, ωστόσο ο FDA και το CDC λένε ότι δε θα χρειαστεί πλην κάποιων ομάδων, όπως οι ανοσοκατεσταλμένοι. Τέλος, ο ίδιος εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η ανοσία από το εμβόλιο διαρκεί περισσότερο από ένα χρόνο.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/sarigiannis-skai-25-3-fores-megalyteri-diaspora-apo-krousmata-katagrafontai

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram