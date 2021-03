Γώγος: Μεγάλη η διασπορά, δύσκολο να ελεγχθεί τόσο γρήγορα - Δεν αποκλείεται αύξηση κρουσμάτων

Για την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μετά και τον χθεσινό αριθμό ρεκόρ στα κρούσματα κορονοϊού από την αρχή της πανδημίας μίλησε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Χαράλαμπος Γώγος.

Η επιδημιολογική επιβάρυνση στο σύστημα είναι μεγάλη και γι’ αυτό το λόγο δε μπορούμε να συζητάμε ακόμα για άνοιγμα δραστηριοτήτων, είπε ο καθηγητής στον ΣΚΑΪ.



Ο καθηγητής εξήγησε πως η διασπορά φαίνεται ότι είναι μεγάλη και είναι δύσκολο να ελεγχθεί τόσο γρήγορα. «Για ένα μικρό διάστημα, 3-4 μέρες, θα έχουμε αυτό το επίπεδο κρουσμάτων. Υπάρχει αβεβαιότητα. Δεν αποκλείεται να ανέβουν τα κρούσματα.»

Για την αύξηση των κρουσμάτων ρόλο παίζουν και οι μεταλλάξεις, καθώς όπως είπε ο κ. Γώγος το βρετανικό στέλεχος δείχνει πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα. «Ο δείκτης θετικότητας είναι λίγο πάνω από το 1.»

Ωστόσο, σύμφωνα με τα δεδομένα, από την επόμενη βδομάδα θα υπάρξει μια ύφεση. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, τα ποσοστά δεν είναι τόσο μεγάλα, διαφαίνεται μια σταθεροποίηση η οποία μπορεί να αρχίσει να αποτυπώνεται. «Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει πραγματικά.», τόνισε.



Για την επίταξη ιδιωτικών κλινικών, ανέφερε ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν, εκτάκτως. «Χρειάζονται προσλήψεις, όμως δεν θα λύσουν το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Η επίταξη δεν είναι πάντα αποτελεσματική. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία.»

Σχετικά με το άνοιγμα του λιανεμπορίου στις 29 Μαρτίου, ο κ. Γώγος είπε πως «αυτή τη στιγμή το βάρος στο σύστημα είναι τέτοιο που δεν περνάει καν από τη σκέψη μας κάτι τέτοιο. Αν αρχίσει να περνά η επιδημιολογική επιβάρυνση, θα αρχίσει η συζήτηση για το άνοιγμα. Όταν ο μέσος όρος των εβδομάδων αρχίσει να πέφτει σημαντικά και σταθερά, φτάσουμε στα 1000, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε.»

Τέλος, τόνισε πως για να αρχίσουμε να συζητάμε θα πρέπει να δούμε τη δυναμική της πανδημίας να ελέγχεται. «Με σιγουριά δε μπορούμε να πούμε τίποτα. Με τον εμβολιασμό θα έχουμε μείωση των νοσηλευμένων.»

Ο κ. Γώγος κλείνοντας επεσήμανε τη σημασία της ατομικής ευθύνης. «Πρέπει να τηρούμε τα μέτρα.»

Πηγή: https://www.skai.gr/news/ygeia/gogos-skai-oso-krousmata-ypsila-de-mporoume-na-milame-gia-anoigma-lianemporiou

