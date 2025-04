Παναγιώτης Αντωνόπουλος: «Η οικονομική γνώση είναι απαραίτητη προϋπόθεση οικονομικής ευημερίας»

Τη σημασία της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης σε μια εποχή αυξημένης παγκόσμιας αβεβαιότητας, ανέδειξε στο Delphi Economic Forum X, o Παναγιώτης Αντωνόπουλος, CEO της Alpha Asset Management στο πάνελ “Thrive in the Unknown: Financial Skills for an Unpredictable World”, δίνοντας έμφαση στον ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της αγοράς στη διαμόρφωση ενός οικονομικά εγγράμματου πληθυσμού.

«Ζούμε σε μια εποχή όπου η αβεβαιότητα δεν είναι πια εξαίρεση – είναι ο κανόνας, Οι εμπορικές εντάσεις, οι νομισματικές διακυμάνσεις, ο πληθωρισμός, οι ενεργειακές κρίσεις – όλα αυτά συνθέτουν ένα τοπίο αστάθειας που απαιτεί από τους πολίτες νέες δεξιότητες. Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση δεν είναι πλέον προνόμιο· είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιβιώσουμε και να ευημερήσουμε σε αυτό το περιβάλλον», υπογράμμισε ο κ. Αντωνόπουλος. Όπως είπε, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ, σε επίπεδο χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων και αυτό πρέπει να μας κινητοποιήσει.

Η ευθύνη του χρηματοπιστωτικού συστήματος

Αναφερόμενος στην ευθύνη του χρηματοπιστωτικού τομέα, ο CEO της Alpha Asset Management επεσήμανε ότι η ενημέρωση του κοινού αποτελεί κεντρικό άξονα βιώσιμης ανάπτυξης, εξηγώντας πως όταν οι πολίτες κατανοούν τα προϊόντα, τις αγορές και τους κινδύνους, γίνονται ενεργοί, συνειδητοί καταναλωτές, με αποτέλεσμα η κοινωνία μας να είναι πιο δίκαιη και πιο ανθεκτική.

«Οι τράπεζες και οι διαχειριστές κεφαλαίων έχουν την τεχνογνωσία και την πρόσβαση. Δεν αρκεί να προσφέρουμε προϊόντα – πρέπει να βοηθάμε τον πολίτη να τα χρησιμοποιήσει υπεύθυνα. Η Alpha Asset Management συμμετέχει ενεργά στην ‘Εθνική Στρατηγική Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού’ του Υπουργείου Οικονομικών. Μέσα από στοχευμένα workshops που απευθύνονται σε γυναίκες πελάτισσες και νέους, παρέχουμε πρακτική γνώση για την υπεύθυνη οικονομική διαχείριση και τη μακροπρόθεσμη ευημερία. Παράλληλα, επενδύουμε στην ενίσχυση της ψηφιακής χρηματοοικονομικής γνώσης», σημείωσε ο κ. Αντωνόπουλος.

Πρόσθεσε παράλληλα ότι η Alpha Asset Management φροντίζει να διαθέτε μία ευρεία γκάμα επενδυτικών προϊόντων, τα οποία, ντυμένα με τις κατάλληλες τραπεζικές υπηρεσίες, καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των Πελατών. «Ο ρόλος και του δικού μας οργανισμού και των οργανισμών εν γένει αλλά και των οικονομικών συμβούλων είναι να μιλάμε τη γλώσσα του κάθε Πελάτη, ώστε να του προσφέρουμε τις κατάλληλες λύσεις», πρόσθεσε.

Προς έναν καθολικό χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό

Ο κ. Αντωνόπουλος τόνισε ότι υπάρχουν πρακτικές λύσεις για την αύξηση της χρηματοοικονομικής γνώσης στα ελληνικά νοικοκυριά. «Πρέπει να ενταχθεί η χρηματοοικονομική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, ξεκινώντας από το δημοτικό σχολείο, με πρακτικό και βιωματικό χαρακτήρα. Η θεωρητική γνώση είναι κρίσιμη, αλλά η πρακτική εξάσκηση από νεαρή ηλικία μπορεί να κάνει τη διαφορά και να διαμορφώσει υγιείς οικονομικές συνήθειες για όλη τη ζωή. Παράλληλα, θα πρέπει να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες δια βίου μάθησης, ειδικά για ενήλικες που βρίσκονται εκτός του παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματος, όπως οι γυναίκες και οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, που δεν είναι εξοικειωμένοι με της ψηφιακές συναλλαγές και πέφτουν πιο εύκολα θύματα ψηφιακής απάτης. Το κλειδί είναι να μιλήσουμε σε κάθε κοινό με τρόπο που καταλαβαίνει. Αν το κάνουμε αυτό, μπορούμε να χτίστουμε μια οικονομικά εγγράμματη κοινωνία», κατέληξε.