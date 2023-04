Παραιτήθηκε από την Εθνική Τράπεζα η Φωτεινή Ιωάννου

Tην παραίτησή της, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Διαχείρισης Απαιτήσεων Εταιρικής και Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας υπέβαλε η κυρία Φωτεινή Ιωάννου.

Η κυρία Ιωάννου είχε εργασθεί σε σειρά θέσεων του Ομίλου κυρίως στους τομείς Στρατηγικής & Εταιρικής Τραπεζικής από το 2006- 2017 και από το 2019 τοποθετήθηκε στη θέση της Γενικής Διευθύντριας Διαχείρισης Απαιτήσεων & Specialized Asset Solutions ενώ ήταν και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΤΕ

Οι λόγοι της παραίτησης δεν έχουν γίνει γνωστοί. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η παραίτηση έχει ήδη υποβληθεί και η κα Ιωάννου θα παραμείνει στη θέση της για ένα χρονικό διάστημα – περίπου ενός μηνός – μέχρι να οριστεί ο αντικαταστάτης της.

Πριν την επανένταξη της στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας ,διετέλεσε Γενική Διευθύντρια Corporate & Investment Banking ,μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς, Πρόεδρος ΔΣ της Πειραιώς Factoring & Αντιπρόεδρος της Πειραιώς Leasing.



Είναι απόφοιτος του University of Cambridge στα Οικονομικά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του University of Warwick. Η Φωτεινή Ιωάννου κατέχει επίσης τον τίτλο του Ορκωτού Λογιστή και είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants of England and Wales.