Ολυμπιάδα Ρομποτικής: Μεγάλες διακρίσεις από την Ελληνική Εθνική Ομάδα

Η Ολυμπιάδα Ρομποτικής FIRST GLOBAL Challenge είναι μια παγκόσμια διοργάνωση ρομποτικής, επιστήμης και τεχνολογίας, στην οποία συμμετέχουν εθνικές ομάδες από 190 χώρες με παιδιά ηλικίας 16 -18 χρονών.

Η Ελληνική Εθνική Ομάδας Ρομποτικής “FIRST Global Challenge Team Greece” εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής FIRST GLOBAL Challenge “Discover and Recover 2021” που πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως από τις 27 Ιουνίου 2021 έως 25 Σεπτεμβρίου 2021.

Η ανακοίνωση των βραβείων έγινε πριν από λίγα 24ωρα και η ελληνική εθνική ομάδα κατάφερε να φέρει το Χρυσό Μετάλλιο στον τομέα της Υγείας στην κατηγορία FIRST Global Challenge Award, το Αργυρό Μετάλλιο για το project «Πανάκεια» και το Χάλκινο Μετάλλιο για την κατάκτηση της 3ης θέσης στην γενική κατάταξη της Ολυμπιάδας. Είναι δε, η πρώτη φορά που Ελληνική Ομάδα Ρομποτικής καταφέρνει να φέρει στη χώρα μας σε μια Παγκόσμια Διοργάνωση μετάλλια σε όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες, αλλά και στη γενική Παγκόσμια κατάταξη ταυτόχρονα.

H ομάδα αποτελείται από 30 παιδιά από όλη την Ελλάδα ηλικίας 14 – 18 χρονών, που επιλέχθηκαν, βάσει των γνώσεων τους στον προγραμματισμό και την ρομποτική, την ενασχόληση τους με τις επιστήμες, την εμπειρία τους από συμμετοχές σε αντίστοιχες εθνικές και παγκόσμιες διοργανώσεις αλλά και το κίνητρο να έχουν μια τέτοια ευκαιρία στη γνώση.

Τα ρομπότ των μεταλλίων

Μαθητές και μαθήτριες από τη Θεσσαλονίκη, την Αττική, την Πάτρα, την Ναύπακτο, την Ορεστιάδα, την Κρήτη εργάστηκαν εντατικά καθ΄ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και δημιούργησαν δύο ρομπότ και ένα δορυφόρο. Το ρομπότ Πανάκεια είναι μια οικιακή αυτόνομη νοσοκόμα που μπορεί να παίρνει βασικές μετρήσεις από τους ασθενείς, να ενημερώνει το ιατρικό προσωπικό και να απολυμαίνει έναν μικρό χώρο. Το robot Ήρων, το οποίο μπορεί να κινηθεί με ακρίβεια σε καθορισμένες διαδρομές, να συλλέξει και να μεταφέρει αντικείμενα, να εκτοξεύσει μπάλες και κύβους σε απόσταση και να σηκώσει το βάρος του. Οι μαθητές δημιούργησαν επίσης τη δική τους εκδοχή του λεγόμενου Cubesat, ενός μικρού μετεωρολογικού δορυφόρου, που προγραμματίστηκε να μελετά τα δεδομένα της ατμόσφαιρας και να ενημερώνει τον επίγειο σταθμό για ενδεχόμενες πυρκαγιές.

Η φετινή Ολυμπιάδα "Discover and Recover 2021" ήταν η 2η Ολυμπιακή Διοργάνωση της FIRST που διεξήχθη αποκλειστικά εξ αποστάσεως και σκοπό είχε να ενεργοποιήσει τους νέους και τις νέες όλου του κόσμου να ερευνήσουν και να προτείνουν καινοτόμες λύσεις που θα θέτουν ως στόχο τους την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 σε τέσσερις τομείς: της υγείας, της εκπαίδευσης, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.