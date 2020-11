Visa Innovation Program - Καινοτόμες λύσεις από τις fintechs του προγράμματος

Οι startups του 1ου κύκλου Bubbllz, Do it for me, Ferryhopper, Linked Business, Orderstate και Stoferno μαζί με αυτές του 2ου κύκλου Giving Streets, I Spiral, Plum, Quadible, Simply και Wysely (πρώην Squaredev) παρουσίασαν τις καινοτόμες λύσεις που έχουν αναπτύξει.

Στην εκδήλωση έλαβε μέρος μεγάλος αριθμός στελεχών από το οικοσύστημα των startups και του fintech, των VC funds, της Visa και των τραπεζών, καθώς και συμμέτοχοι του Προγράμματος.

Η Visa σε συνεργασία με την Crowdpolicy, ξεκίνησε το Visa Innovation Program τον Μάρτιο του 2019 για να βοηθήσει το τοπικό οικοσύστημα ψηφιακών πληρωμών να αναπτύξει νέες λύσεις για διασυνοριακές πληρωμές στον τουριστικό τομέα, το λιανεμπόριο και τον κοινωνικό τομέα. Μέσω της συν-δημιουργίας, των μεθόδων ανοιχτής καινοτομίας και της ανάπτυξης στην αγορά, στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία ευκολότερων τρόπων πληρωμής για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Οι 12 fintechs που συμμετείχαν στους δύο κύκλους του Visa Innovation Program συνεργάστηκαν εντατικά με την ομάδα, τους μέντορες και τα στελέχη της Visa και των τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Δύο fintechs ολοκλήρωσαν PoCs με τη Visa και τους συνεργάτες της, ενώ 5 ακόμα θα αναπτυχθούν μέχρι το τέλος του έτους. Επιπλέον, στη διάρκεια του 2ου κύκλου δημιουργήθηκαν συνεργασίες Startup2Startup, καθώς 2 PoC βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Συνολικά, οι startups των 2 κύκλων έχουν ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 13 εκατομμύρια δολάρια κεφαλαιακής αξίας.

Πίσω από την επιτυχία του Προγράμματος βρίσκονται περισσότερες από 70 συναντήσεις, με 35+ στελέχη της Visa, των συνεργαζόμενων τραπεζών και της Crowdpolicy, 55 συνεδρίες mentoring, 14 εργαστήρια σε εξειδικευμένους τομείς από κορυφαίους εμπειρογνώμονες και 6 ανοιχτές εκδηλώσεις με στόχο την προσέλκυση του ενδιαφέροντος της κοινότητας του fintech. Ολόκληρο το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εταιρειών που συμμετέχουν σε αυτό.

Η Sevdalina Vassileva, Γενική Διευθύντρια της Visa για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία δήλωσε: "Στη Visa, έχουμε μια ευρεία παγκόσμια ατζέντα καινοτομίας και πιστεύουμε ότι έχει μεγάλη σημασία η εφαρμογή της στις τοπικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Οι εταιρείες fintech βρίσκονται στο επίκεντρο του οικοσυστήματος των ψηφιακών πληρωμών και στόχος της Visa είναι να τις βοηθήσει να επεκτείνουν την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Επίσης, να δημιουργήσουν νέες λύσεις πληρωμών, ικανοποιώντας όχι μόνο τις προσδοκίες των καταναλωτών να γίνονται οι αγορές τους απρόσκοπτα και να είναι ολοένα και περισσότερο «αόρατες», αλλά και καλύπτοντας την ανάγκη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων να στραφούν στο ψηφιακό εμπόριο μέσα στο τρέχον πλαίσιο του Covid-19. Παράλληλα η Visa, θέτει ως προτεραιότητα τέτοιες ενέργειες που φέρνουν την καινοτομία πιο κοντά στα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις τράπεζες -πελάτες μας, τους συνεργάτες μας από την επενδυτική κοινότητα και τους διάφορους άλλους κλάδους για την υποστήριξη και τη συμμετοχή τους στο Visa Innovation Program στην Ελλάδα. "

Η Ανδριάνα Παππά, Επικεφαλής της Visa στην Ελλάδα σχολίασε: "Το Visa Innovation Program έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιήσει το τοπικό ταλέντο στον κλάδο των fintech και να αναπτύξει λύσεις για τον μετασχηματισμό των ψηφιακών πληρωμών στην αγορά. Αυτή η πρωτοβουλία, μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες των ελληνικών fintechs να προσφέρουν λύσεις απέναντι στις προκλήσεις της αγοράς και να συνεχίσουν να διαμορφώνουν το μέλλον των πληρωμών και του εμπορίου. Σήμερα στην πρώτη μας εκδήλωση Demo Day στην Ελλάδα, είχατε την ευκαιρία να γνωρίσετε τις ενδιαφέρουσες λύσεις που παρουσίασαν οι 12 εταιρείες startup που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. Είμαστε ευτυχείς που το Visa Innovation Program τους προσέφερε εξαιρετικές ευκαιρίες, όπως η συνεργασία με κορυφαίες τράπεζες και η επιτυχής ολοκλήρωση πιλοτικών συνεργασιών (PoCs). Χαιρόμαστε επίσης ιδιαίτερα, που έχουν προκύψει συνεργασίες μεταξύ των fintechs του Visa Innovation Program, αποδεικνύοντας τη συνεργατική φύση του προγράμματος. Κάθε εταιρεία είναι μοναδική και κινείται με διαφορετική δυναμική, αλλά όλες έχουν τεράστιες δυνατότητες να φέρουν πραγματικά καινοτόμες λύσεις , με δυνατότητες πέρα από τα γεωγραφικά τους όρια . "

Ο Μιχάλης Ψαλλίδας, Managing Director της Crowdpolicy, δήλωσε: «Το Πρόγραμμα Καινοτομίας της Visa άνοιξε το δρόμο για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ εταιρειών fintech, της Visa και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε εντατικά με 12 κορυφαίες εταιρείες fintech που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως δημιουργώντας καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες για ψηφιακές συναλλαγές και πληρωμές. Το Πρόγραμμα Καινοτομίας της Visa επιτρέπει τη συν-δημιουργία λύσεων, έτσι ώστε οι εταιρείες fintech να μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις εφαρμογές και εμπειρίες πληρωμών για την αγορά, τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην οικονομία, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια.»

Το Visa Innovation Program λειτουργεί ως μια συνεργατική πλατφόρμα, όπου οι fintechs και οι συνεργάτες της Visa εργάζονται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς με συγκεκριμένες λύσεις, μέσα στο νέο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

Οι fintechs που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, είχαν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, καθώς και στο δίκτυο της Visa, ενώ έλαβαν υποστήριξη σε διάφορους τομείς όπως είναι η επιχειρηματική ανάπτυξη, εξέλιξη και γνωμοδότηση και η τεχνολογικής σύγκλιση. Η ατζέντα του Visa Innovation Program είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των συμμετεχουσών fintechs και αναπτύσσεται από την ομάδα ειδικών στον τραπεζικό τομέα και τον κλάδο του fintech της Crowdpolicy.

Οι εταιρείες υποστηρίχθηκαν για να αναπτύξουν το προϊόν τους μέσω ενός κύκλου διάρκειας 5 μηνών, η οποία περιελάμβανε καθοδήγηση από κορυφαίους εμπειρογνώμονες του fintech, συνεδρίες ανακάλυψης και προσδιορισμού των ζητούμενων λύσεων, υποστήριξη για την ανάπτυξη διεπαφών (APIs) και λογισμικού, δικτύωση με την κοινότητα startups και fintech, χώρο εργασίας, επιχειρηματικό δίκτυο και υποστήριξη σε θέματα χρηματοδότησης. Οι fintechs ενθαρρύνθηκαν επίσης να αξιοποιήσουν την Visa Developer Platform (VDP), η οποία παρέχει απλοποιημένη και φιλική προς το χρήστη πρόσβαση σε πολλά από τα πιο δημοφιλή προϊόντα και υπηρεσίες της Visa μέσω APIs, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε να μετατρέψει εξαιρετικές ιδέες σε νέες εμπειρίες ψηφιακού εμπορίου.