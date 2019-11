Oι κυβερνοεπιθέσεις κορυφαίος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις

Oι κυβερνοεπιθέσεις μαζί με τη διακοπή εργασιών αποτελούν κορυφαίο κίνδυνο για τις επιχειρήσεις

Σύμφωνα με έρευνα του Αllianz Risk Barometer 2019, το Cyber Risk για πρώτη φορά δηλώνεται ως κορυφαίος κίνδυνος για το παγκόσμιο επιχειρείν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 50% των κινδύνων από τους οποίους απειλείται περισσότερο η ομαλή πορεία των επιχειρήσεων είναι οι κυβερνοεπιθέσεις.

«Σε μια εποχή που προχωράμε ταχύτατα προς το Internet of Things με ακόμα περισσότερες συσκευές παράλληλα συνδεδεμένες, θα έχουμε σύντομα insecurity of things», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σπύρος Λαθούρης, Head, IT – Cyber Risks Expert στην Matrix Group στο Cyber Insurance & Incident Response Conference 2019 που πραγματοποιείται σήμερα (5/1/2019) στο Divani Caravel υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης..

Στην συνέχεια μίλησε για παραδείγματα της παγκόσμιας αγοράς, όπως της Chrysler που ανακάλεσε 1,4 εκατομμύρια οχήματα μετά από έρευνα που ανακάλυψε ότι μπορούσε κάποιος να πάρει πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο των αυτοκινήτων, αλλά και παράδειγμα του ιού not petya και πώς αυτός επηρέασε κορυφαία εταιρία στο χώρο της ναυτιλίας, Maersk, με τεράστια αστική ευθύνη για το συμβάν.

Όπως είπε χαρακτηριστικά το τρίπτυχο της αντιμετώπισης cyber risk είναι η αποδοχή, η αποφυγή και ο μετριασμός, με βασική ενέργεια για ελαχιστοποίηση κινδύνου το cyber insurance. Μια κυβερνοεπίθεση έχει μεγάλη και απρόβλεπτη ουρά, από τον εντοπισμό και την αναγνώριση της παραβίασης έως τις αγωγές τρίτων και τις σχετικές αποζημιώσεις.

Πρόκειται για μια αγορά που αναπτύσσεται δυναμικά: 1 δισ. δολάρια το 2012, 5 δισ. το 2017, ενώ το 2022 θα ξεπεράσει τα 22 δισ. δολάρια.

Η νομοθεσία GDPR έχει επίσης διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των ασφαλίστρων κυβερνοκινδύνων στην Ευρώπη. Το μέσο κόστος παραβίασης δεδομένων ανήλθε στα 3,86 εκ. δολάρια και το μέσο κόστος για κάθε στοιχείο που υποκλέπτεται στα 148 δολάρια.

«Είμαστε όλοι υποψήφια θύματα. Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν είναι καθόλου στο χέρι μας», υπογράμμισε στο κλείσιμο της ομιλίας του ο κ. Λαθούρης.

Το συνέδριο παρουσιάζει τις τάσεις και τις προοπτικές της αγοράς ασφάλισης cyber insurance, εστιάζει στη διαχείριση των cyber risks, η οποία πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα της διοίκησης των εταιριών και των στελεχών τους. Τέλος, παρουσιάζει την υφιστάμενη νομοθεσία, το σημείο εστίασης των ρυθμιστικών αρχών, τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες προσεγγίζουν τη συμμόρφωση και τις πρακτικές επιπτώσεις τους, αλλά και τη διαχείριση συμβάντων παραβίασης ασφάλειας (incident response).

Στόχος του Συνεδρίου είναι να εξεταστούν όλοι οι κίνδυνοι που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία μιας εταιρείας, οι οποίοι μπορούν να απειλήσουν την ομαλή λειτουργία και τη διαθεσιμότητα των συστημάτων

της, να επιφέρουν σημαντικές επιβαρύνσεις στα οικονομικά της αποτελέσματα και τη φήμη της, καθώς παράλληλα να βοηθήσει στην ανάπτυξη της αγοράς της ασφάλισης cyber insurance, αναδεικνύοντας τη

σημαντικότητά της ως ένα εργαλείο διαχείρισης κινδύνου.

Ο κ. Νίκος Γεωργόπουλος, Cyber Risks Advisor, Cromar Insurance Brokers Ltd - Lloyd's Cover Holder ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχει 100% cyber insurance. Θα δείτε ότι το περιβάλλον θα αρχίζει να αλλάζει

και αν ένας οργανισμός δεν έχει cyber insurance δεν έχει τίποτα».