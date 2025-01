Το κινεζικό DeepSeek προκαλεί επανεξέταση της τεχνητής νοημοσύνης - «Tυφώνας» στα χρηματιστήρια

Φρενίτιδα προκάλεσε η εμφάνιση ενός χαμηλού κόστους μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης από την κινεζική τεχνολογική startup DeepSeek, αναστατώνοντας τα χρηματιστήρια και τροφοδοτώντας συζητήσεις σχετικά με τον οικονομικό και γεωπολιτικό ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στην ανάπτυξη της τεχνολογίας AI.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την εμφάνιση του app DeepSeek «κάλεσμα αφύπνισης» για τις αμερικανικές επιχειρήσεις. «Ας ελπίσουμε ότι το λανσάρισμα της τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek από κινεζική εταιρεία θα πρέπει να είναι ένα κάλεσμα αφύπνισης για τις βιομηχανίες μας ότι πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι με λέιζερ στον ανταγωνισμό για να κερδίσουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Μαϊάμι.

Αλλά ο Τραμπ δήλωσε ότι το σοκ θα μπορούσε επίσης να είναι και «θετικό» νέο, αναγκάζοντάς την Silicon Valley να καινοτομεί πιο φθηνά.

Τα σχόλια του Τραμπ ήρθαν αφότου οι μετοχές της Nvidia, της οποία τα τσιπ αποτελούν κορυφαία επιλογή στις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης, κατρακύλησαν πάνω από 17% τη Δευτέρα, ενώ οι μετοχές των Broadcom και Marvell Technology από τον ίδιο κλάδο χάνουν 17% και 18% αντίστοιχα.

Chinese startup DeepSeek's launch of its latest AI models, which it says are on a par or better than industry-leading models in the United States at a fraction of the cost, is threatening to upset the technology world order https://t.co/Gvmji9bsSQ pic.twitter.com/G3UGVagL21