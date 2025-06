Ινδία: Τουλάχιστον 30 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους της Air India με 242 επιβαίνοντες

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα αεροσκάφος της Air India με προορισμό το Λονδίνο με 242 επιβαίνοντες συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από την πόλη Αχμενταμπάντ, τη δυτική Ινδία, την Πέμπτη, με τον αριθμό των νεκρών να αναμένεται να αυξηθεί, ανέφεραν οι αρχές.

Το αεροπλάνο κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο Γκάτγουικ, νότια της βρετανικής πρωτεύουσας, ανέφερε η Air India, ενώ αξιωματικοί της αστυνομίας δήλωσαν ότι συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο.

«Το κτίριο πάνω στο οποίο έχει συντριβεί είναι ένας ξενώνας γιατρών... έχουμε καθαρίσει σχεδόν το 70% έως 80% της περιοχής και σύντομα θα καθαρίσουμε και το υπόλοιπο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας.

Air India flight AI-171 to London, Plane Crash during takeoff in Meghani Nagar, Ahmedabad, Gujarat. ~242 passengers on board.



