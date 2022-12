Δένδιας: Χαιρετίζω την ανακοίνωση Σίσι για την οριοθέτηση των δυτικών θαλασσίων ορίων της Αιγύπτου

Την ανακοίνωση του Αιγύπτου Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για την οριοθέτηση των δυτικών θαλάσσιων ορίων της Αιγύπτου, καλωσόρισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, διαμηνύοντας πως «η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν συνεχή συντονισμό για θέματα που άπτονται της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο». Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι στην Αθήνα, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε, μάλιστα, πως η συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου για την οριοθέτηση Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών είναι ένα λαμπρό παράδειγμα που επιβεβαιώνει την πίστη της χώρας μας στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας και που συμβάλλει στη σταθερότητα και στην ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή, σε αντίθεση με τα μνημόνια κατανόησης που υπεγράφησαν μεταξύ της διοίκησης της Τρίπολης και της Τουρκίας.

Επίσης, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας για την επιθετική ρητορική της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και αναφερθείς στις σχέσεις της Ελλάδας με τις χώρες της περιοχής, τόνισε πως έχουν εξελιχθεί σε εταιρικές σχέσεις.

FM @NikosDendias welcomed #NorthMacedonia FM @Bujar_O at @GreeceMFA



Agenda:

?North Macedonia's assumption of the @OSCE Chairmanship

?#Western Balkans ??course

?Implementation of the Prespa Agreement

?Strengthening bilateral relations

?Regional & international dvpts pic.twitter.com/A7X1wmgNWw