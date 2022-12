Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Ανακηρύχθηκε «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2022 και από το Time

Λίγες μέρες μετά την ανάδειξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ως«Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2022 από τους Financial Times, το έγκριτο περιοδικό TIME απένειμε σήμερα (7/12), τον ίδιο τίτλο στον Ουκρανό πρόεδρο.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος ενσάρκωσε την αντίσταση της χώρας του απέναντι στη ρωσική εισβολή, ανακηρύχθηκε το «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2022 από το αμερικανικό περιοδικό, το οποίο απέδωσε φόρο τιμής στο «πνεύμα της Ουκρανίας».

«Είτε η μάχη για την Ουκρανία προκαλεί ελπίδα είτε φόβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαλύβδωσε τον κόσμο με τρόπο που είχαμε δεκαετίες να δούμε», έγραψε ο αρχισυντάκτης του Time, Έντουαρντ Φέλσενταλ.

