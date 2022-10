Κυρ. Μητσοτάκης για Ερντογάν: «Σηκώθηκα και του είπα πως ό,τι έχω θα στο πω κατά πρόσωπο» (vid)

Ενα βίντεο που δείχνει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να περιγράφει πώς αντέδρασε στις προκλήσεις Ερντογάν, στο δείπνο των ηγετών στην Πράγα, ανήρτησε στο twitter δημοσιογράφος βρετανικού καναλιού.

Δίπλα στον πρωθυπουργό, διακρίνεται στο βίντεο η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν:

Greek PM @kmitsotakis overheard this morning after reports of a stormy exchange with Turkish President at European Political Community #EPC



"Stood up and said to Erdogan...in your face" pic.twitter.com/FXTO27KenV