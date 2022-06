Τουρκικό Λιμενικό σε Μηταράκη: Η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται για τις ζωές των μεταναστών

Το τουρκικό Λιμενικό κατηγορεί την Ελλάδα ότι «δεν ενδιαφέρεται για τις ζωές των μεταναστών και τους απωθεί πίσω στα τουρκικά σύνορα».

«Εφημερεύουμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, σε θάλασσα, ξηρά και αέρα, ώστε να μη χάνουν τη ζωή τους παράτυποι μετανάστες που απωθήθηκαν στα τουρκικά χωρικά ύδατα από το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα», αναφέρει η διοίκηση της τουρκικής ακτοφυλακής που κατηγορεί την Ελλάδα ότι «είναι υπεύθυνη για κάθε μετανάστη που έχασε τη ζωή του σε αυτά τα επικίνδυνα ταξίδια, συμπεριλαμβανομένης της ιταλικής διαδρομής. Προκειμένου να περιοριστούν με βιώσιμο τρόπο οι παράτυπες διελεύσεις, είναι επιτακτική ανάγκη να σταματήσει η Ελλάδα να πιέζει».

8 migrants missing & 104 rescued in Cyclades from a sailing boat that left Turkish shores for Europe. ?? can do a better job, working with ?? & ?? to protect human lives & eradicate smuggling networks, in line with international law and the ???? 2016 statement @suleymansoylu pic.twitter.com/bJ2p4jDUmP