Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο: Αποχαιρετηστήρια δεξίωση προς τιμήν του Τζέφρι Πάιατ

Αποχαιρετηστήρια δεξίωση προς τιμήν του πρέσβη των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, πραγματοποίησε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συνεισφορά του στην εδραίωση του ισχυρού δεσμού ανάμεσα στις δύο χώρες, την προώθηση των μεγάλων επενδυτικών πρωτοβουλιών και τη θερμή του φιλία και υποστήριξη στη χώρα μας. Παράλληλα, υπογραμμίστηκαν και οι άρρηκτοι δεσμοί με το Επιμελητήριο, οι οποίοι και θα συνεχισθούν και από τη νέα θέση του κ. Πάιατ ως US Assistant Secretary of State for Energy Resources.

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο, η θητεία του Πάιατ σε αυτά τα 6 χρόνια, συνδυάστηκε με ένα πλήθος παρεμβατικών δράσεων και πρωτοβουλιών του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με καταλύτη την παρουσία των ΗΠΑ ως τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2018, γεγονός που έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός επενδυτικού κύματος από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς τη χώρα μας και μιας ανεπτυγμένης συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ, που βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Στον απερχόμενο Πρέσβη απονεμήθηκε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου τιμητική περγαμηνή ενώ σε μια κίνηση συμβολισμού για την αγάπη του απερχόμενου Πρέσβη στην ποδηλασία δόθηκε η επίσημη εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδος.