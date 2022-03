Δένδιας από Ινδία:Ζωτικής σημασίας ο σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας σε Μεσόγειο και Ινδο-ΕΙρηνικό

«Η προώθηση και ο σεβασμός της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, της UNCLOS, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την ενίσχυση της σταθερότητας σε Ινδο-Ειρηνικό και Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε ομιλία του στην Έδρα Ελληνικών Σπουδών του πανεπιστημίου Jawaharlal Nehru (JNU) στο Νέο Δελχί, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

Όπως υπογράμμισε, αυτό είναι «κοινή πεποίθηση» της Ελλάδας και της Ινδίας και τόνισε πως και οι δύο χώρες «είναι προσανατολισμένες προς τους ωκεανούς και τη θάλασσα ως χώρο που εγγυάται την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ χωρών και ανθρώπων».

Η Ελλάδα και η Ινδία έχουν ιστορικούς δεσμούς από την αρχαιότητα, σημείωσε ο κ. Δένδιας. «Μέσα στους αιώνες, καταφέραμε να οικοδομήσουμε μια ισχυρή σχέση, βασισμένη στον σεβασμό και τη φιλία. Μια σχέση η οποία, οφείλω να πω, ότι οδεύει προς το να γίνει στρατηγική», επεσήμανε.

I consider it a great privilege that there is a Chair of Greek Studies within the University, the “Dimitrios Galanos Chair” (speech at Jawaharlal Nehru University- JNU). @JNU_official_50 pic.twitter.com/YB1Kl5Nf9h