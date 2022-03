Το «ευχαριστώ» του ουκρανικού κουνοβουλίου στον Μητσοτάκη για το μαιευτήριο στη Μαριούπολη

Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας έστειλε ευχαριστίες στον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη δέσμευσή του η Ελλάδα να ανοικοδομήσει το κατεστραμμένο από τους βομβαρδισμούς, μαιευτήριο της Μαριούπολης.

Συγκεκριμένα, ο επίσημος λογαριασμός του ουκρανικού κοινοβουλίου στο Twitter, έκανε retweet τη σχετική ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος μίλησε στη Σύνοδο των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γράφοντας «ευχαριστούμε για την στήριξη».

Thank you for your support!

????? https://t.co/A3GKfJ1Ry1