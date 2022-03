Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα έτοιμη να ανακατασκευάσει το μαιευτήριο στη Μαριούπολη μετά τον πόλεμο

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να ανακατασκευάσει το μαιευτήριο στη Μαριούπολη μετά το τέλος των εχθροπραξιών , ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θέλω να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και δη στην Μαριούπολη, που έχει καταστεί σύμβολο αντίστασης. Γνωρίζετε το έντονο ενδιαφέρον μας, καθώς εκεί διαβιούν περισσότεροι από 100.000 Ουκρανοί πολίτες ελληνικής καταγωγής. Η Ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει μετά το τέλος των εχθροπραξιών την ανακατασκευή του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη, που βομβαρδίστηκε, ως ελάχιστη ένδειξη στήριξης» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war.