Ενέργεια, ο κλάδος των μεγάλων αλλαγών και πόλος έλξης κεφαλαίων

Οι μεταρρυθμίσεις, οι αποκρατικοποιήσεις και η επενδυτική στροφή στην πράσινη ανάπτυξη, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν μετατρέψει τον ελληνικό ενεργειακό κλάδο ως τον μεγαλύτερο πόλο έλξης νέων και μεγάλων επενδύσεων. Το νέο αυτό περιβάλλον και οι προοπτικές του βρίσκονται στο επίκεντρο των εργασιών του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, με υβριδική μορφή, και θα διαρκέσει από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 10-15 Μαΐου, 2021 και το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.



Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι το πεδίο συζήτησης μεταξύ του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Frans Timmermans, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνου Σκρέκα και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Φυσικού Σχεδιασμού της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, κ. Naser Nuredini. Η ενεργειακή μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές με τρόπο που θα υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί ευρωπαϊκή στρατηγική, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ανακατανομή πόρων και μετατόπιση δημοσίων επενδύσεων στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό διαπιστώνεται έμπρακτα από τη νέα στρατηγική χρηματοδοτήσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε., κάτι το οποίο θα αναλύσει η Επίτροπος για θέματα ενέργειας, Kadri Simson. Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γεράσιμος Θωμάς θα αναφερθεί στα φορολογικά κίνητρα για την πράσινη ανάπτυξη για την ενέργεια και το κλίμα. Ειδικά στο θέμα της ενεργειακής μετάβασης θα εστιάσουν, κατά τη δεύτερη ημέρα του Φόρουμ, στις 11 Μαΐου, ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Αθανάσιος Δαγούμας, ο Ντίνος Μπενρουμπή, General Manager Power και Gas Business Unit της Protergia του Ομίλου Μυτιληναίος και ο Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Στις μορφές βιώσιμης ενέργειας θα αναφερθούν ο Μανούσος Μανουσάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, ο Γιάννης Γιαρέντης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ - Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης και ο Τάσος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ - Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Για τη μετά λιγνίτη εποχή θα αναφερθεί ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, αναλύοντας το τοπίο που δημιουργείται στην αγορά με τις νέες μορφές ενέργειες, τις οποίες θα παρουσιάσουν οι Frank Fannon, frm. Assistant Secretary of State for Energy Resources των ΗΠΑ, Ann Mettler, Vice President Europe στην Breakthrough Energy, Maria Rita Galli, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Άννα Κορρέ, Co-Director, Energy Futures Lab, Imperial College London, Sjors van de Rijt, General Manager Tech Sector, Renewables and Energy Solutions της Shell Ολλανδίας.

Ελλάδα και Κομισιόν έχουν θέσει ένα φιλόδοξο πλάνο για τη μείωση των εκπομπών ρύπων, το οποίο υλοποιείται με επιτυχία και με ταχύτατους ρυθμούς, όπως θα επισημάνει η Γενική Γραμματέας Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Πρόεδρος της επιτροπής Σχεδίου Δίκαιης Ενεργειακής Μετάβασης, Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια και ο Βασίλης Αντωνιάδης, Senior Partner and Managing Director της ‎Boston Consulting Group. Τις συζητήσεις ολοκληρώνουν ο Γιώργος Σταθάκης, καθηγητής και πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και Πρόεδρος της EnEx Group, με την παρέμβαση του πρώην υπουργού Ανάπτυξης, Χρήστου Φώλια.

Η παρακολούθηση του online Φόρουμ είναι ελεύθερη με εγγραφή στο delphiforum.gr/register