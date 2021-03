Το "όπλο" για την επαναλειτουργία της αγοράς και οι πιθανές ημερομηνίες

Αχτίδα αισιοδοξίας υπάρχει καθώς, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, το τελευταίο διήμερο οι εφημερίες κύλησαν πιο ομαλά. Στα μέσα της εβδομάδας, η επιτροπή των λοιμωξιολόγων θα αποφανθεί επί των εισηγήσεων να ξεκινήσει η λειτουργία του εμπορίου από τις 5 Απριλίου με "όπλο" το self test. Για την ίδια ημέρα συζητείται και το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των γυμνασίων και των λυκείων που ουσιαστικά δεν έχουν λειτουργήσει εδώ και μήνες ενώ από τα μέσα Απριλίου εξετάζεται προσεκτικό άνοιγμα ακόμη και για την εστίαση. Η αποδοχή των self tests από τους πολίτες είναι κομβικής σημασίας. Εκτός από το κατά πόσο τα self tests θα καταστούν υποχρεωτικά ή όχι για δασκάλους, καθηγητές, υπαλλήλους έχει τεράστια σημασία για την επιτυχία του μέτρου και το να δηλώνεται η θετικότητα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ενεργοποιηθεί.

Στόχος είναι στις 5 Απριλίου να έχουμε την επαναλειτουργία του εμπορίου. Και μόνο στο άκουσμα του σεναρίου ότι θα προηγηθούν στις 5 Απριλίου τα γυμνάσια και τα λύκεια για να ακολουθήσουν μια εβδομάδα αργότερα τα καταστήματα λιανικής, οι εκπρόσωποι των λιανεμπόρων ξεσηκώθηκαν. Ενδεικτική η δήλωση του προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου ο οποίος προειδοποίησε ακόμη και με κινητοποιήσεις αν δεν ανοίξει το λιανεμπόριο στις 5 Απριλίου. Αν σταθεροποιηθεί η κατάσταση σε υγειονομικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα, η επαναλειτουργία του λιανεμπορίου θα καταστεί εφικτή στις αρχές του μήνα έστω και με διπλό σύστημα ασφαλείας:

1. τα self tests

2. την αποστολή μηνύματος στο 13032 που θα δίνει χρονικό περιθώριο τριών ωρών στους πολίτες για να κάνουν τις αγορές τους.

Δηλώσεις Κικίλια

Σημαντικές για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας είναι οι επόμενες ημέρες, καθώς αν σταθεροποιηθούν τα κρούσματα μετά θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αποκλιμάκωση της πίεσης, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός Yγείας Βασίλης Κικίλιας μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του Σκάι. Ο κύριος Κικίλιας είπε ότι «οι επόμενες 2 -3 ημέρες θα δείξουν αν υπάρχει σταθεροποίηση και περνάνε σε αποκλιμάκωση», γεγονός που σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα οδηγήσει σε πολύ καλύτερη κατάσταση. «Διαψεύσαμε όσους έλεγαν ότι το ΕΣΥ δεν θα αντέξει» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «ο καλύτερος καιρός που επικρατεί στη χώρα, τα περισσότερα εμβόλια και τεστ, θα βοηθήσουν ώστε σύντομα να πάμε επιστροφή στην κανονικότητα».

Όπως είπε, η χθεσινή και η προχθεσινή νύχτα κύλησαν καλύτερα στα νοσοκομεία και ευχαρίστησε για μία ακόμη φορά τους υγειονομικούς για την «συγκλονιστική» όπως είπε, προσπάθειά τους και πρόσθεσε:«Κάνουν έναν υπεράνθρωπο αγώνα θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε με όποια μέσα μπορούμε».

Μιλώντας για το εμβόλιο ο υπουργός υγείας είπε ότι όσο περισσότεροι εμβολιαζόμαστε, τόσο πιο εύκολα φτάνουμε στο τέλος αυτής της περιπέτειας.

«Από τον Ιανουάριο έως Μάρτιο έχουν γίνει πάνω από ενάμιση εκατομμύρια δόσεις εμβολίων στη χώρα μας, ενώ τον Απρίλιο σε ένα μόνο μήνα περιμένουμε να γίνουν πάνω από 1,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί στην Ελλάδα»τόνισε ο κύριος Κικίλιας.

Αναφερόμενος στα προσωπικά τέστ (self test) είπε ότι η χρήση τους «είναι ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο της πανδημίας το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά στα μοριακά και στα γρήγορα τεστ.

Ο ίδιος έκανε λόγο για εξαιρετική σχέση του υπουργείου με τους φαρμακοποιούς, τους οποίους ευχαρίστησε για την στάση τους στην πανδημία και κατέληξε λέγοντας ότι «στην αρχή αυτής της περιπέτειας ξεκινήσαμε με 800 μοριακά τεστ την ημέρα και σήμερα γίνονται 55.000 με 60.000 μοριακά και γρήγορα τεστ».