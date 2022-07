Οι αρχές του Κονγκό άφησαν ελεύθερο τον δημοσιογράφο Σταύρο Νιάρχο

Όπως ανακοίνωσε η ACAJ, ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος αφέθηκε ελεύθερος χθες το βράδυ και έφυγε ήδη για τις ΗΠΑ.

“Χαιρετίζουμε την απελευθέρωση, χθες το βράδυ, του δημοσιογράφου Σταύρου Νιάρχου ο οποίος έφυγε από τη ΛΔΚ για τις ΗΠΑ. Αλλά απαιτούμε την απελευθέρωση του δημοσιογράφου Joseph Kazadi και άλλων που κρατούνται χωρίς δικαιώματα επίσκεψης ή συμβουλευτική βοήθεια”, αναφέρει η ACAJ σε σχετική ανάρτηση στα social media.

Nous saluons la libération, hier soir, du journaliste américain Stavros NIARCHOS, qui a quitté la RDC pour les USA. Mais demandons la libération de journaliste Joseph KAZADI et consorts détenus par l’ANR sans droit de visite ni d’assistance de conseil ⁦@KapiambaGeorges⁩ pic.twitter.com/QORc9aiMJj — ACAJ (@acajasbl) July 19, 2022



Όπως είχε αναφέρει ένας υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος, ο Σταύρος Νικόλας Νιάρχος συνελήφθη επειδή προσέγγισε ένοπλες οργανώσεις που δρουν στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Σύμφωνα με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις οποίες επικαλούνταν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δημοσιογράφος, που είναι εγγονός του εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου, καθώς και ένας Κογκολέζος συνάδελφός του συνελήφθησαν την Τετάρτη στο Λουμπούμπασι, στο νοτιοανατολικό Κονγκό, και οδηγήθηκαν στην πρωτεύουσα Κινσάσα, όπου κρατούνταν από την υπηρεσία πληροφοριών ANR.

Τελικά, η περιπέτεια του 33χρονου δημοσιογράφου έληξε και επιστρέφει στις ΗΠΑ.

Ο Σταύρος Νικόλας Νιάρχος συνεργάζεται με τα αμερικανικά περιοδικά The Nation και The New Yorker. Πήγε στη ΛΔ του Κονγκό για να κάνει ρεπορτάζ για την προστασία της φύσης, της οικονομίας και του πολιτισμού, για λογαριασμό του περιοδικού The Nation, σύμφωνα με την επίσημη διαπίστευσή του.