ΗΠΑ: Νεκρός από χτύπημα drone ο ηγέτης του ISIS στη Συρία, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία σκοτώθηκε από πλήγμα αμερικανικού, μη επανδρωμένου, τηλεχειριζόμενου αεροσκάφους, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News είπαν ότι στόχος ήταν ο ηγέτης του ISIS στη Συρία, Μάχερ αλ Αγκάλ και ο αναπληρωτής του. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο δεύτερος σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

2 were killed in a suspected US ?? drone attack targeting a motorcycle Jindires in Syria's ?? Afrin District of the Aleppo Governorate



Reports that the US drone strike targeted yet another top ISIS leader in Syria, Maher al Agar



1 was identified as Khalid Subaih NOT Agar https://t.co/JtsQo8ZK0J pic.twitter.com/Fxb96aFMBh