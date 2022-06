Φινλανδός Βουλευτής κάνει εμπάργκο σε τουρκικά εδέσματα: Το κουρδικό ντονέρ καλύτερο απ' το τουρκικό

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Daily Sabah, αυτό, όμως, που είναι σαν «καρφί» στο μάτι της Τουρκίας είναι η… ατάκα του Φινλανδού βουλευτή, Mikko Karna, ότι το «κουρδικό ντονέρ» είναι πολύ καλύτερο από το τουρκικό!

Ο Karna κάλεσε ακόμα τους συμπατριώτες του Φινλανδούς να μην αγοράζουν κανένα τουρκικό προϊόν και να αναβάλλουν τα σχέδιά τους για διακοπές στην Τουρκία.

Ο ίδιος πάντως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει στάση αν η Άγκυρα εγκρίνει την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, υποσχόμενος να τρώει τουρκικό κεμπάπ για 30 ημέρες!

“Do not eat Turkish döner kebab, cancel Turkey vacation plans”: Finnish lawmaker calls on citizens to boycott Turkish products over Ankara’s stance on Helsinki’s NATO bid but says would eat kebab every day if Turkey OKs membershiphttps://t.co/JBGN1vwP4v