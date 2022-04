Πούτιν: Η Ουκρανία είναι απρόβλεπτη στις διαπραγματεύσεις - Δεν είναι έτοιμη για κοινά αποδεκτή λύση

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ότι θα καθήσει στο ίδιο τραπέζι για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολονίμιρ Ζελένσκι, μόνο εάν οι διαπραγματεύσεις οδηγήσουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Ο Πούτιν είπε ακόμη ότι το Κίεβο δεν είναι ακόμη έτοιμο να αναζητήσει κοινώς αποδεκτές λύσεις και πως η Ουκρανία είναι απρόβλεπτη στις διαπραγματεύσεις.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, ο Μισέλ κάλεσε τον Πούτιν να έχει απευθείας συνομιλίες με τον Ζελένσκι και έκανε έκκληση για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Στην τηλεφωνική τους επικοινωνία ο Μισέλ υπογράμμισε με «έντονο και ξεκάθαρο τρόπο» ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι απαράδεκτος και ανέφερε με λεπτομέρειες το κόστος από τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η ΕΕ στην Ρωσία.

Ο Μισέλ αξίωσε επίσης εκεχειρία με αφορμή το Ορθόδοξο Πάσχα και ζήτησε να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι ώστε να μπορέσουν να φύγουν με ασφάλεια οι άμαχοι από πολιορκημένες πόλεις όπως η Μαριούπολη.

Η τηλεφωνική τους επικοινωνία ακολούθησε επίσκεψη του Μισέλ στην Ουκρανία την Τετάρτη.

«Η ενότητα, οι αρχές και οι αξίες μας είναι απαραβίαστες» τόνισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Call with President Putin @KremlinRussia_E



Strongly urged for immediate humanitarian access and safe passage from #Mariupol and other besieged cities all the more on the occasion of Orthodox Easter.