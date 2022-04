Πυροβολισμοί στο μετρό της Νέας Υόρκης: Πληροφορίες για μεγάλο αριθμό θυμάτων

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία της Νέας Υόρκης μετά από πυροβολισμούς στο σταθμό του μετρό στο Μπρούκλιν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον 13 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί που δεν εξερράγησαν σε σταθμό του μετρό στην περιοχή. Οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής αριθμός νεκρών.

Σύμφωνα με την αστυνομία άνδρας με στολή εργαζομένου στο μετρό, άρχισε να πυροβολεί το πλήθος και να πετάει τους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Ακολούθησαν σκηνές πανικού και κάποιοι από τους τραυματίες, μπήκαν σε άλλο τρένο για να καταφέρουν να πάνε σε άλλο σταθμό και να σωθούν.

Multiple people shot at 36 street station by two people in #sunsetpark. All are currently being transported to the hospital #NewYork #Brooklyn pic.twitter.com/3Va2iXf0JQ