Ινδία: Συντριβή ελικοπτέρου με 12 νεκρούς ανάμεσα τους και ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (8/12) κοντά στην πόλη Κουνούρ, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Εκτός από τον 63χρονο στρατηγό, κατά τη συντριβή του ελικοπτέρου έχασαν την ζωή τους ακόμα 12 άτομα. Ανάμεσα στα θύματα, η σύζυγος του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων και τέσσερα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου Mi-17V5.

Ο Μπιπίν Ραουάτ είχε διοριστεί ως ο πρώτος αρχηγός του Επιτελείου Άμυνας της Ινδίας (CDS) από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στα τέλη του 2019.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας της Ινδίας, που αναρτήθηκε στα social media, έχει διαταχθεί έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

