Τουρκία: Κάνουν πίσω οι πρέσβεις για τον Οσμάν Καβαλά - Χαιρετίζει την «υποχώρηση» τους ο Ερντογάν

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, βαίνει προς εκτόνωση η πολιτική κρίση, μετά την κοινή δήλωση δέκα πρέσβεων που ζητούσαν την απελευθέρωση του επιχειρηματία ακτιβιστή Οσμάν Καβαλά, που παραμένει φυλακισμένος για τέσσερα χρόνια, χωρίς να του αποδοθούν κατηγορίες. Υπενθυμίζεται, ότι ο Τούρκος πρόεδρος είχε κηρύξει τους δέκα πρέσβεις «persona non gratta».

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι πρεσβείες των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ολλανδίας εξέδωσαν ανακοινώσεις με τις οποίες αναφέρουν πως συμμορφώνονται με το άρθρο 41 της Σύμβασης της Βιέννης, που διέπει τις διπλωματικές σχέσεις.

Το άρθρο 41 αναφέρει πως οι διπλωματικές αντιπροσωπείες σέβονται και δεν παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας στην οποία υπηρετούν.

Μετά την «διπλωματική υποχώρηση» των πρεσβειών – όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας Anadolu επικαλούμενο πηγές της Προεδρίας – ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε τη νέα δήλωση.

