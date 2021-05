Μακελειό στη Ρωσία με 11 νεκρούς - Σοκάρει ο 19χρονος δράστης: «Είμαι θεός, δεν έχω ψυχολογικά»

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε σήμερα σε σχολείο της πόλης Καζάν στο Ταταρστάν με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 16 τραυματίες από ένοπλη επίθεση, ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα εάν εκτός από τον συλληφθέντα ύποπτο, υπήρχε και δεύτερος δράστης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, επτά παιδιά 13 ή 14 ετών -τέσσερα αγόρια και τρία κορίτσια- όπως επίσης κι ένας δάσκαλος βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα, ενώ η ασφάλεια έχει πλέον αποκατασταθεί στο τετραώροφο κτίριο.

Νωρίτερα, ρωσικά μέσα ανέφεραν ότι ο ένας δράστης ήταν 17 ετών και βρίσκεται υπό κράτηση. Όμως, σύμφωνα με τον τοπικο κυβερνήτη ο ύποπτος που συνελήφθη είναι 19 ετών. «Είχε άδεια να φέρει όπλο», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο Ρουστάμ Μινιχάνοφ, που κήρυξε Ημέρα Πένθους αύριο στην πόλη.

Τα πρακτορεία ειδήσεων Interfax, Ria και TASS μετέδωσαν ότι ο δεύτερος δράστης είχε οχυρωθεί μέσα στο σχολείο και τελικά έπεσε νεκρός από τις σφαίρες αστυνομικών.

Children seen jumping from building amid school shooting in Kazan, Russia; at least 9 killed pic.twitter.com/c8vlJcq4zV