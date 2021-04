Daily Mail κατά Google - Την κατηγορεί για χειραγώγηση

Η Associated Newspapers, προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά της Google, κατηγορώντας την ότι χειραγωγεί τη διαδικτυακή διαφημιστική αγορά και τη μηχανή αναζήτησής του

Η Associated Newspapers, η μητρική εταιρεία της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail και του ιστότοπου MailOnline, προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά του αμερικανικού διαδικτυακού κολοσσού Google, κατηγορώντας τον ότι χειραγωγεί τη διαδικτυακή διαφημιστική αγορά όπως και τη μηχανή αναζήτησής του και στερεί ζωτικής σημασίας έσοδα από τις επιχειρήσεις.

«Η διαδικτυακή διαφήμιση συνεχίζει να αυξάνεται από τη στιγμή που οι χρήστες καταναλώνουν περισσότερα περιεχόμενα στο διαδίκτυο, όμως τα διαφημιστικά έσοδα των εφημερίδων μειώθηκαν κατά 70% την τελευταία δεκαετία», οδηγώντας σε κύματα απολύσεων και το κλείσιμο πολλών εφημερίδων, επισημαίνεται στην αγωγή που κατατέθηκε σήμερα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

«Οι εκδοτικές επιχειρήσεις δεν βλέπουν την αύξηση των διαφημιστικών δαπανών, καθώς η Google και η μητρική εταιρεία της Alphabet απέκτησαν παράνομα και συντηρούν μονοπώλια στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους διαφημιστές και τα ΜΜΕ για την αγορά και πώληση διαφημιστικών χώρων», συνεχίζει η αγωγή.

Μεταξύ των «τακτικών» που καταγγέλλονται, η Google κατηγορείται ότι καθιστά δύσκολο για τους εκδότες εφημερίδων να συγκρίνουν τιμές και «χειραγωγεί την αγορά» μέσω των δικών της πλατφορμών "DoubleClick for Publishers" που προορίζεται για τους εκδότες εφημερίδων και "DoubleClick Ad Exchange", που κυριαρχούν στη διαδικτυακή διαφημιστική αγορά.

Εδώ και χρόνια, η Google «χρησιμοποιεί τη μηχανή αναζήτησής της για να τιμωρεί τους εκδότες Τύπου που δεν υποτάσσονται στις πρακτικές της» κάνοντας τους να εμφανίζονται σε χαμηλότερες θέσεις στα αποτελέσματα αναζήτησης, εάν δεν πωλούν αρκετούς διαφημιστικούς χώρους στη δική της αγορά ανταλλαγής διαφημίσεων, τονίζεται στο έγγραφο.

Ο ιστότοπος της Daily Mail υπογραμμίζει επίσης πως η Associated Newspapers εκτιμά πως η κάλυψή της βρετανικής βασιλικής οικογένειας φέτος εμφανίζεται ασυνήθιστα χαμηλά στις αναζητήσεις της Google.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ένας εκπρόσωπος τύπου της Google χαρακτήρισε την αγωγή «απόλυτα ανακριβή» και «αβάσιμη».