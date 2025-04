Με βίντεο του Μάο απαντούν οι Κινέζοι στον Τραμπ – «Δεν φοβόμαστε τις προκλήσεις, δεν υποχωρούμε»

«Δεν φοβόμαστε τις προκλήσεις. Δεν υποχωρούμε», έγραψε την Πέμπτη στο Χ η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ, κοινοποιώντας ένα βίντεο με μια ομιλία του Κινέζου ηγέτη Μάο Τσετούνγκ από το 1953.

Στο βίντεο ακούγεται ο Μάο Τσετούνγκ να λέει «ως προς το πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος, δεν είμαστε εμείς που θα το αποφασίσουμε. Ήταν θέμα του προέδρου Τρούμαν, τώρα εξαρτάται από τον πρόεδρο Άιζενχαουερ ή όποιον είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Είναι στο χέρι τους».

«Ανεξαρτήτως του πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος αυτός, εμείς δεν θα υποκύψουμε ποτέ. Θα παλέψουμε μέχρι να θριαμβεύσουμε πλήρως» πρόσθετε στην ομιλία του ο ιστορικός ηγέτης.

We are Chinese. We are not afraid of provocations. We don’t back down. ?? pic.twitter.com/vPgifasYmI