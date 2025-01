Ξεκίνησε η γεώτρηση στο οικόπεδο 5 της κυπριακής ΑΟΖ από ExxonMobil και QatarEnergy

Ξεκίνησαν οι εργασίες γεώτρησης στο οικόπεδο 5 της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) από τις εταιρείες ExxonMobil και QatarEnergy. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στις ερευνητικές δραστηριότητες της Κύπρου στον τομέα των υδρογονανθράκων.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, η Κύπρος στοχεύει να αποτελέσει εναλλακτική και αξιόπιστη πηγή φυσικού αερίου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι έρευνες αυτές εντάσσονται στη στρατηγική της χώρας να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και να συμβάλει στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών.

Η γεώτρηση αυτή αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, ενώ τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν για την επόμενη φάση των ενεργειακών σχεδιασμών της Κύπρου.

Commencement of drilling this morning by @exxonmobil and @qatarenergy in Block 5 of Cyprus’ EEZ. Cyprus progresses exploration activities, aiming to be an alternative and reliable source of Natural Gas for the EU, ?? pic.twitter.com/JoaDx3WM5R