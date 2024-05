Τραγωδία στον αέρα: Ενας νεκρός και 30 τραυματίες από αναταράξεις σε πτήση Λονδίνο-Σιγκαπούρη

Επιβάτης σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σε πτήση από το Λονδίνο στη Σιγκαπούρη στην οποία σημειώθηκαν σοβαρές αναταράξεις, σύμφωνα με το BBC. Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία προς την Μπανγκόκ, όπου και προσγειώθηκε αναφέρει το Skynews.

Σε ανακοίνωσή της, η Singapore Airlines ανέφερε ότι η πτήση SQ321, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Χίθροου του Λονδίνου προς τη Σιγκαπούρη τη Δευτέρα, αντιμετώπισε σοβαρές αναταράξεις κατά τη διαδρομή.

