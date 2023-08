Ρωσικά ΜΜΕ: «Νεκρός ο ο επικεφαλής της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν - Συνετρίβη το αεροπλάνο του»

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο επικεφαλής της Wagner, παλιός συνεργάτης και όψιμος εχθρός του Βλάντιμιρ Πούτιν, φέρεται να είναι νεκρός, μετά τη συντριβή του ιδιωτικού του αεροσκάφους σε περιοχή ανάμεσα στην Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.

Σύμφωνα με εγχώρια ΜΜΕ και Ρώσους αξιωματούχους, ο Πριγκόζιν ήταν στη λίστα των δέκα ατόμων που επέβαιναν στο μοιραίο τζετ. Οπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tass, η Ρωσική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Rosaviatsia) επιβεβαίωσε ότι ο Πριγκόζιν ήταν στην λίστα των επιβατών.

«Ξεκίνησε έρευνα για τη συντριβή του αεροσκάφους Embraer που σημειώθηκε απόψε στην περιοχή Τβερ. Σύμφωνα με τη λίστα επιβατών, μεταξύ αυτών είναι το όνομα και το επώνυμο του Πριγκόζιν», ανακοίνωσε η Rosaviatsia.

Ανεπιβεβαίωτες αναφορές ρωσικών μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι και ο Ντμίτρι Ούτκιν, το δεξί χέρι του Πριγκόζιν βρισκόταν επίσης στο αεροσκάφος έπειτα από συνάντηση με αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας.

Σενάρια κατάρριψης

Σύμφωνα με κανάλια στο Telegram που συνδέονται με την Wagner το ιδιωτικό τζετ του Πριγκόζιν κατερρίφθη από την ρωσική αεράμυνα.

Πλάνα από την περιοχή Τβερ, κατέγραψαν ίχνη που θα μπορούσαν να αποδοθούν σε τροχιά αντιαεροπορικού πυραύλου. Το αεροσκάφος, ένα Embraer Legacy 600, φαίνεται στη συνέχεια να πέφτει με το ένα του φτερό να λείπει. Το αεροπλάνο τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2019 λόγω της σύνδεσής του με τον Πριγκόζιν. Ο επικεφαλής της Wagner φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει το αεροπλάνο, μεταξύ άλλων και λίγο μετά την αποτυχημένη ανταρσία του, όταν το αεροπλάνο αναχώρησε από την Αγία Πετρούπολη για τη Λευκορωσία το πρωί της 27ης Ιουνίου.

