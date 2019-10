6th Athens Law Forum on Taxation: Κορυφαίοι ομιλητές στο 6ο φορολογικό συνέδριο

Ο Υφυπουργός Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, o Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), Γεώργιος Πιτσιλής και ο Γιώργος Μυλωνογιάννης, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για Φορολογικά Θέματα θα είναι από τους βασικούς ομιλητές του TAXATION LAW FORUM, το οποίο διοργανώνει η Palladian για έκτη συνεχή χρονιά και θα συντονίσει ο κ. Αντώνης Παπαγιαννίδης, δημοσιογράφος και δικηγόρος.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 08 Οκτωβρίου 2019, (προσέλευση 09.00), στο N.J.V. Athens Plaza, υπό την αιγίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.



Η θεματολογία θα βασιστεί στους εξής τομείς:

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Επιβεβαιωμένοι Ομιλητές:

Απόστολος Βεσυρόπουλος, Υφυπουργός Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας

Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Γιώργος Μυλωνογιάννης, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για Φορολογικά Θέματα

Γιάννης Αθανασιάδης, Διευθυντής Δημοσιονομικών Υποθέσεων – Παπαστράτος

Iωάννης Γουλιάς, Partner – Φορολογικές Υπηρεσίες, ΕΥ Ελλάδος

Παναγιώτης Δαβέρος, Tax & Customs Group Director – Όμιλος Εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια

Μαρία Θεοδουλίδου, Group Finance Director, Controlling & Planning – Fourlis Group of Companies

Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόεδρος - Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ)

Στέφανος Μήτσιος, Επικεφαλής Τμήματος Φορολογικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ΕΥ Ελλάδος

Ιωάννης Σταυρόπουλος, Partner - Stavropoulos & Partners Law Office

Δρ. Χάρης Τσαβδάρης, Digital Architect WW Community Lead for Tax and Revenue - Microsoft

Πέτρος Πανταζόπουλος, Partner - Fortsakis, Diakopoulos, Mylonogiannis & Associates (FDMA) Law Firm

Ξενοφών Παπαγιάννης, Partner - KLC Law Firm

Γρηγόρης Πελεκάνος, Συντονιστής Κλαδικής Ομάδας Εργασίας Μελών – Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Senior Partner – «Μπάλλας , Πελεκάνος και Συνεργάτες, Αστική Επαγγελματική Δικηγορική Εταιρεία»

Δρ. Κατερίνα Πέρρου, Δικηγόρος, Επιστημονική Συνεργάτης Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νομική Σύμβουλος Διοικητή ΑΑΔΕ

Αικατερίνη Σαββαΐδου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, κάτοχος Έδρας Jean Monnet "Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση", τ. Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Κώστας Σφακάκης, Σύμβουλος Διοίκησης επί Φορολογικών Θεμάτων, ΣΕΒ

Κρίστιαν Χατζημηνάς, Πρόεδρος EFA GROUP, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ)

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη των χορηγών εταιρειών ΕΥ, PRAXIA BANK, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ (Εταιρεία της Philip Morris International), KLC, ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Scientific Partner του συνεδρίου θα είναι οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε. και Knowledge Partner η Altium Training.