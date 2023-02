Στην Ουάσιγκτον σήμερα το 4ο Southeast Europe & East Med Forum

Σήμερα, Δευτέρα, ξεκινά, στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, τις εργασίες του το 4th Southeast Europe & East Med Forum. Το συνέδριο, που συνδιοργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, την Καθημερινή και το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας, αποτελεί ορόσημο για τις διεθνείς σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή. Θα επικεντρωθεί στην ενεργειακή ασφάλεια, την αρχιτεκτονική ασφαλείας της περιοχής και στις βασικές προτεραιότητες για τις ελληνο-αμερικανικές σχέσεις, ενώ μεταξύ άλλων θα συμμετάσχουν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Bob Menendez, o Γερουσιαστής Chris Van Hollen, τα μέλη του Κογκρέσου, Chris Pappas, Nicole Malliotakis, John Sarbanes, Gus Bilirakis, Dina Titus, David Cicilline, Rob Menendez, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας- Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, o Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, George Tsunis, η Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο π. ΥΠΕΞ Γιώργος Κατρούγκαλος, ο βουλευτής Δημήτρης Καιρίδης, o Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για ενεργειακούς πόρους, Geoffrey Pyatt, ο π. ΥΠΕΞ της Βόρειας Μακεδονίας, Nikola Dimitrov, o Andrew Novo, Καθηγητής Στρατηγικών Σπουδών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Άμυνας, η Αντι-κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Ελένη Κουναλάκη, ο CEO του American Jewish Committee, Ted Deutch, o Ναύαρχος ε.α. και κοσμήτορας του Κέντρου Ναυτιλιακής Πολιτικής των ΗΠΑ, James Foggo κα.

Οι σημερινές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης θα πραγματοποιηθούν σε σημαντικούς οργανισμούς που έχουν τη βάση τους στην αμερικανική πρωτεύουσα. Συγκεκριμένα, συμμετοχή θα έχουν το Centre for Maritime Strategy, το Foundation for Defense of Democracies και το German Marshall Fund of the United States. Η σημερινή θεματολογία θα κινηθεί γύρω από το μέλλον της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας μέσω της Ανατολικής Μεσογείου, το East Med Gas Forum και τα Abraham Accords, το ευρωπαϊκό μέλλον των Δυτικών Βαλκανίων και τις προκλήσεις για το ΝΑΤΟ και τη Δύση από τη συμπεριφορά της Τουρκίας.

Το βράδυ (ξημερώματα Τρίτης ώρα Ελλάδας) σε δείπνο που διοργανώνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Hellas and Diaspora - The Future” θα τιμηθεί με το βραβείο “ηγέτης” ο Ελληνο-αμερικανός επιχειρηματίας καιευεργέτης της ελληνικής κοινότητας των ΗΠΑ, Angelo Tsakopoulos. Το βραβείο θα απονείμει η τέως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, Nancy Pelosi.