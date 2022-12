Στις 5-6 Δεκεμβρίου το 33ο Greek Economic Summit

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει το “33ο Greek Economic Summit” στις 5 και 6 Δεκεμβρίου σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη στρατηγική υποστήριξη του US Chamber of Commerce και του Atlantic Council.

Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί στις 12 Δεκεμβρίου, με δείπνο που θα παραθέσει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη όπου με την παρουσία της Julie Linn Teigland, Area Managing Partner, EY Europe, Middle East, India, and Africa (EMEIA) Member of the EY Global Executive θα αναπτυχθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σε όλο το φάσμα των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων. Η αμερικανική παρουσία στο 33ο Greek Economic Summit θα είναι ευρύτατης έκτασης, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο των ΗΠΑ στον επαναπροσδιορισμό της παγκόσμιας οικονομίας, τις προοπτικές που δημιουργούνται, καθώς και τις ευκαιρίες στο διεθνές επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Το Greek Economic Summit, για περισσότερα από 30 χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν θεσμό με επιδραστικότητα στα οικονομικά και πολιτικά δρώμενα της χώρας και έχει καθιερωθεί ως το κορυφαίο συνέδριο για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πορεία της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας. Κεντρικός στόχος του 33ου συνεδρίου είναι η ανάδειξη προτάσεων και ιδεών που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη για ένα βιώσιμο μέλλον για την οικονομία και επιχειρηματικότητα, στις περιόδους προκλήσεων που διανύουμε.

Σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον γεωπολιτικών εξελίξεων όπου χαρακτηρίζεται από έντονες πληθωριστικές πιέσεις, ενεργειακή και περιβαλλοντική κρίση παρουσιάζονται σημαντικές οικονομικές και χρηματοοικονομικές προκλήσεις. Σε αυτή τη συνθήκη, η Ελλάδα έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες κατέχει μια δυναμική παρουσία στον παγκόσμιο επενδυτικό «χάρτη» εφαρμόζοντας πιστά ένα στρατηγικό σχεδιασμό που δημιουργεί τις προοπτικές μιας σταθερής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, θα τεθούν στο επίκεντρο οι ακόλουθες θεματικές:

Οικονομικές και χρηματοοικονομικές προκλήσεις

Ο μετασχηματισμός του τραπεζικού συστήματος – Η άνοδος της αόρατης τράπεζας

Η Ελλάδα στον Παγκόσμιο Επενδυτικό Χάρτη

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ως σημαντικό μέσο για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης

Ο ρόλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης

Παγκόσμια Γεωπολιτική Επισκόπηση – Αλλάζει ο κόσμος;

Οι Ελληνο-Αμερικανικές σχέσεις και οι ευρύτερες προοπτικές τους

Ο ενεργειακός χάρτης στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη – Οι τελευταίες εξελίξεις

Η πορεία των Διατλαντικών Σχέσεων

Εκπαίδευση και προετοιμασία των νέων για μελλοντικές προκλήσεις

Εργατικό δυναμικό του μέλλοντος

Τα μεγάλα στοιχήματα για την ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας

Οι επενδύσεις σε τεχνολογίες για βιώσιμη ανάπτυξη

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Εμπιστοσύνη στην Ελλάδα για επενδύσεις

Προώθηση startups και καινοτομίας στην Ελλάδα -Ανάπτυξη αποτελεσματικού οικοσυστήματος

Ο Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, δηλώνει: «Το 33ο Greek Economic Summit, διεξάγεται σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην παγκόσμια οικονομική, πολιτική και κοινωνική σκηνή. Σε αυτό το περιβάλλον, καλούμαστε όλοι να συνομιλήσουμε και να αναπτύξουμε ένα αίσθημα εμπιστοσύνης σε μια κοινή και ενιαία προσπάθεια, που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των καιρών με αισιοδοξία και αποτελεσματικότητα. Ο διάλογος, οι συζητήσεις, οι ανταλλαγές απόψεων, με συνομιλητές διεθνούς ακτινοβολίας και εμβέλειας, στο πλαίσιο των εργασιών του 33ου GES, θα διαμορφώσουν και την τόσο αναγκαία πλατφόρμα συν-αντίληψης, διασυνδέοντας το παρόν με ένα βιώσιμο και αναπτυξιακό μέλλον».

Ο Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, επισημαίνει: «Το 33ο Greek Economic Summit, πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την παγκόσμια οικονομία, όπου η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις και παράλληλα να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες για ένα βιώσιμο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. Μέσα από τις χρήσιμες συζητήσεις των έμπειρων ομιλητών του συνεδρίου μπορούν να παρουσιαστούν οι προοπτικές και η δυναμική που διαθέτει η χώρα μας και να αναδειχθούν οι πολιτικές για γρήγορη και αποτελεσματική ανάκαμψη».

«Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το “33ο Greek Economic Summit”, θα φιλοξενήσει σπουδαίες προσωπικότητες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, ανταλλάσσοντας απόψεις για όλα τα κεντρικά ζητήματα της οικονομίας. Στις εργασίες του Greek Economic Summit 2022, έντονη θα είναι η αμερικανική παρουσία, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο των ΗΠΑ στον επαναπροσδιορισμό της παγκόσμιας οικονομίας, τις προοπτικές που δημιουργούνται, καθώς και τις ευκαιρίες στο διεθνές επιχειρηματικό οικοσύστημα», συμπληρώνει.

Πηγή: Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο