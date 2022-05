Αναγκαία η επιτάχυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ στην ελληνική αγορά ενέργειας

Η αδήριτη ανάγκη επιτάχυνσης της διείσδυσης των ΑΠΕ στην ελληνική αγορά ενέργειας αναδείχθηκε στο πλαίσιο του 10ου συνεδρίου Athens Energy Dialogues που πραγματοποιείται 26 και 27 Μαΐου.



«Έχουμε ξεπεράσει το όριο της στοχοθεσίας και του μεγάλου σχεδιασμού. Οι στόχοι πρέπει να μετατραπούν σε έργα, ανέφερε χαρακτηριστικά η Δρ. Ευγενία Λειβαδάρου, μέλος του ΔΣ της Ελλάκτωρ. Όπως ανέφερε, απαιτείται σημαντική επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων καθώς «το χρονοδιάγραμμα πάει “χέρι χέρι” με τη στοχοθεσία. Ειδικότερα, για τις αδειοδοτήσεις στο στάδιο της ΑΕΠΟ περιμένουμε από 6 μήνες μέχρι 2,5 χρόνια, καθώς εμπλέκονται πάρα πολλές υπηρεσίες που λειτουργούν σε μεγάλες ταχύτητες».



Για την Δρ. Λειβαδάρου, επιπλέον ανάγκη είναι ο ανασχεδιασμός και η αναβάθμιση του δικτύου, όπου χρειάζεται να εφαρμοστούν λύσεις που θα προσφέρουν ευελιξία στο σύστημα.

Πρόσθεσε δε, ότι: «Πρέπει να εξασφαλίσουμε το δικό μας δίκτυο αλλά και όλες τις διασυνδέσεις μας με τις γειτονικές χώρες». Επιπρόσθετα έκανε λόγο για την ανάγκη δημιουργίας αυτόνομων διακρατικών ενεργειακών συστημάτων με τη βοήθεια πλωτών αιολικών πάρκων, ειδικά στα ελληνικά νησιά, όπως ήδη συμβαίνει στη Βόρεια Ευρώπη.



«Τα γεγονότα μας έχουν ξεπεράσει. Έχουν ήδη ξεπεράσει την πραγματικότητα των προηγούμενων σχεδιασμών» επεσήμανε απ΄ την πλευρά του ο κ.Θανάσης Τσαντίλας, Chairman of BoD & CEO, Rokas Renewables (An Iberdrola Renewables Company). «Αυτή τη στιγμή οι ΑΠΕ πρέπει να βγουν μπροστά, καθώς όπως τόνισε και ο ΥΠΕΝ, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, «βρισκόμαστε μπροστά σε προσβολή της εθνικής μας κυριαρχίας».



Για την ενίσχυση των ΑΠΕ, επεσήμανε την ανάγκη προώθησης έργων αποθήκευσης καθώς οι επενδυτές πρέπει να διευκολυνθούν σημαντικά προκειμένου να προχωρήσουν στα σχεδιαζόμενα έργα. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών, «χρειάζεται αμεσότητα, οπωσδήποτε μία κεντρική επίδραση πάνω στην διαδικασία, προκειμένου να ξεπεραστούν προβλήματα που έχουν δυσκολέψει τις αδειοδοτικές αρχές».



«Πρέπει να ελιχθούμε ακόμα περισσότερο για να φθάσουμε στο ποθητό αποτέλεσμα. To REPowerEU, έχει θέσει τις ΑΠΕ ως υπέρτατο δημόσιο αγαθό. Εάν είχαμε αντιληφθεί αυτή η φράση θα έπρεπε να κατασκευάζουμε εντατικά ΑΠΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσαντίλας.



«Τα φωτοβολταϊκά ως τεχνολογία έχουν εξελιχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, το κόστος έχει πέσει και το κόστος παραγωγής τους είναι το χαμηλότερο από όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ, με μεγάλη ευκολία στην εγκατάστασή τους», επεσήμανε απ΄ την πλευρά του ο Δρ. Σωτήρης Καπέλλος, Chairman, Hellenic Association of PV Companies.



Αναφέρθηκε σε τρεις βασικοί παράγοντες: Αδειοδότηση, κατασκευή, χρηματοδότηση. Όπως είπε υπάρχει ευνοϊκό το κλίμα και διαθέσιμη χρηματοδότηση, ενώ εκτίμησε ότι «τα φωτοβολταϊκά απλώς θα προχωρήσουν με τους ρυθμούς που γνωρίζουμε στην Ελλάδα». Τέλος, τόνισε κι αυτός με τη σειρά του το σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με τις υποδομές αποθήκευσης, καθώς προσφέρουν την απαιτούμενη ευελιξία στις ΑΠΕ, ενώ επεσήμανε τα κενά στη νομοθεσία, προκειμένου να αυξηθεί η διείσδυσή τους.



«Δυστυχώς ακόμα αντιμετωπίζουμε ζητήματα θεσμικής φύσεως», επεσήμανε και ο κ. Παναγιώτης Λαδακάκος, President, Hellenic Wind Energy Association. Σήμερα στη χώρα μας λειτουργούν 9 GigaWatt ΑΠΕ, ενώ πρέπει να πάμε στα 25 μέχρι το 2025. «Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε αριθμούς ρεκόρ», δήλωσε και πρόσθεσε ότι: «Αυταπατόμαστε αν νομίζουμε ότι μπορούμε να πιάσουμε τους στόχους με τους ρυθμούς που πάμε σήμερα».



Ο κ. Λαδακάκος εξέφρασε τον προβληματισμό του αναφέροντας: «Χρειάζεται τόλμη και θάρρος στις αποφάσεις μας» και εκτίμησε ότι: «Είναι ρεαλιστικό να μειώσουμε τους χρόνους αδειοδότησης», καθώς ειδικά στα αιολικά, «η καθυστέρηση φθάνει στα δέκα χρόνια και πολλές φορές τα ξεπερνάει και αυτό λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα πράγματα θα πάνε καλά σε επίπεδο τοπικών αντιδράσεων», όπως είπε.



Επιπλέον, επεσήμανε την μεγάλη αύξηση του κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αποτέλεσμα να αλλάζουν πολλά business plans. Και τόνισε ότι: «Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει διαρθρωτικά μέτρα προκειμένου να ολοκληρωθούν ώριμα έργα που πλέον αντιμετωπίζουν την αύξηση του κόστους».

Καταλήγοντας ο κ. Λαδακάκος ανέφερε ότι: «Στη συντριπτική πλειοψηφία των τοπικών κοινωνιών, οι πολίτες βλέπουν πλεονεκτήματα στις ΑΠΕ» και πρόσθεσε ότι: «Ως κλάδος έχουμε μάθει από τα λάθη μας».



Συντονιστής της συζήτησης ήταν η κα Αναστασία Μακρή, Partner, Zepos & Yannopoulos