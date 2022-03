Η μετάβαση της παραγωγής στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα

Συμμετοχή του Πρύτανη του Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece και Καθηγητή Διεθνών Επιχειρήσεων και Στρατηγικής, Κώστα Αξαρλόγλου στην εκδήλωση του Economist με τίτλο «UK - Greece - Cyprus: Taking trade & investment to the next level».

Στον ριζικό μετασχηματισμό της παραγωγής που επιφέρουν οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες αναφέρθηκε ο πρύτανης του Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece και Καθηγητής Διεθνών Επιχειρήσεων και Στρατηγικής, Κώστας Αξαρλόγλου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «UK - Greece - Cyprus: Taking trade & investment to the next level».

Ο κ. Αξαρλόγλου συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα «Innovative Markets - Innovative Business», στην οποία επίσης έλαβαν μέρος ο Κώστας Φραγκογιάννης, Υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας, ο Λεωνίδας Χριστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, CEO/MD της EcommBX και ο Γιάννης Μισιρλής, Founding Director της Imperio Group.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργανώθηκε στο Λονδίνο από το Economist Impact Events και στην οποία το Alba Graduate Business School συμμετείχε ως ακαδημαϊκός εταίρος, ο Κώστας Αξαρλόγλου αναφέρθηκε στους τρόπους που η ανάδυση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων, όπως το Internet of the Things (IoT), η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η διαχείριση και η ανάλυση δεδομένων, καθώς και η ρομποτική (drones κ.λπ.), μετασχηματίζει την παραγωγή σε διαφορετικά οικονομικά πεδία αναδεικνύοντας την Παραγωγή Ακριβείας (Precision Industry), μία δυναμική τάση η οποία μπορεί να ωφελήσει οργανισμούς και τελικούς χρήστες με πολλαπλούς τρόπους.

Πιο συγκεκριμένα, για να αναδείξει τα πλεονεκτήματα που επιφέρει η Παραγωγή Ακριβείας στις επιχειρήσεις και συνολικά στην κοινωνία, ο κ. Αξαρλόγλου ανέφερε παραδείγματα από τρεις ξεχωριστούς και αρκετά διαφορετικούς μεταξύ τους κλάδους, όπου η εφαρμογή της Παραγωγής Ακριβείας έχει βελτιώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το τελικό αποτέλεσμα: την Ιατρική Ακριβείας, τη Γεωργία Ακριβείας και τη Βιομηχανία Ακριβείας.

Σύμφωνα με τον κ. Αξαρλόγλου, η Ιατρική Ακριβείας αξιοποιεί καινοτόμες τεχνικές, όπως η μοριακή ανάλυση, η ανάλυση DNA και η ανάλυση Big Data, για να διαγνώσει με ακρίβεια μίας ασθένεια και να διαμορφώσει ένα μοναδικό θεραπευτικό πλάνο προσαρμοσμένο σε κάθε ασθενή (εξατομικευμένη ιατρική). Η εξατομικευμένη ιατρική αυξάνει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και το προσδόκιμο ζωής, ενώ ταυτόχρονα μειώνει το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και καθιστά πιο πιθανή τη θεραπεία αυτών που μέχρι σήμερα ορίζονται ως «σπάνιες παθήσεις».

Στη συνέχεια, ο κ. Αξαρλόγλου αναφέρθηκε στη Γεωργία Ακριβείας, ένα σύστημα διαχείρισης των αγρών που βασίζεται στην πληροφορία και την τεχνολογία. Η πρωτοποριακή της προσέγγιση έγκειται στη δυνατότητα οι ανάγκες μεμονωμένων αγρών και καλλιεργειών να εντοπίζονται, να υπολογίζονται και να αναλύονται μέσω της ανάλυσης δεδομένων, της ρομποτικής, επιμέρους εφαρμογών και πλατφορμών, καθώς και του Internet of the Things. Με τη συλλογή και τη διαχείριση δεδομένων, η καλλιέργεια της παραγωγής βελτιστοποιείται τόσο ως προς την παραγόμενη απόδοση, όσο και ως προς την αξιοποίηση των πόρων, συνεισφέροντας σε μια πιο αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων και των απορριμμάτων, σε μειωμένο κόστος παραγωγής και αποδοτική χρήση των λιπασμάτων.

Τέλος, η Παραγωγή Ακριβείας στη βιομηχανία επιτυγχάνεται μέσω καινοτομιών, όπως η εναπόθεση και η κοπή μετάλλων με λέιζερ, η συγκόλληση με υπερήχους και ο γαλβανισμός με θερμική διάχυση. Αυτές οι νέες κατασκευαστικές δυνατότητες επιτυγχάνουν ακρίβεια, γεωμετρική πολυπλοκότητα και συμβατότητα με προηγμένα υλικά, αυξάνουν την απόδοση της παραγωγής, ενώ μειώνουν τα ποσοστά ελαττωμάτων και τους χρόνους παράδοσης.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, ο κ. Αξαρλόγλου επισήμανε ότι η εφαρμογή τεχνολογιών ακριβείας σε μια σειρά κλάδων αναμορφώνει την παραγωγή με τρόπο που ενθαρρύνει την υπέρβαση θεμελιωδών και μακροχρόνιων προτύπων στη διάθεση προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών. Για παράδειγμα, πλέον υπάρχει η δυνατότητα η μαζική παραγωγή και οι οικονομίες κλίμακας να συνδυαστούν με την εξατομίκευση (customization), συνεισφέροντας ταυτόχρονα τόσο στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, όσο και στη μείωση του κόστους παραγωγής.

Αντικείμενο του «UK - Greece - Cyprus: Taking trade & investment to the next level» αποτέλεσαν οι επιχειρηματικές και επενδυτικές δυνατότητες στην ευρύτερη περιοχή Ελλάδας και Κύπρου. Ενώ η πανδημία έθεσε άνευ προηγουμένου προκλήσεις για τις οικονομίες των δύο κρατών, αμφότερες επέστρεψαν γρήγορα σε τροχιά προσέλκυσης ξένων επενδύσεων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την ανάπτυξη καθώς και την ενδυνάμωση των επιχειρηματικών τους δεσμών με το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην εκδήλωση του Economist πολιτικοί παράγοντες και πρωταγωνιστές της επιχειρηματικής και οικονομικής ζωής των τριών χωρών είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να καταθέσουν προτάσεις σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διανοίγονται για την οικονομία στο προσεχές διάστημα.