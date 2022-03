Η Swarovski ανακοίνωσε την αναστολή των δραστηριοτήτων της στη Ρωσία

Η Swarovski διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της ότι η απόφαση είναι προσωρινή» και ότι ελήφθη εξαιτίας «της περίπλοκης κατάστασης στην περιοχή και των αυξανόμενων ανησυχιών για τις σημερινές εξελίξεις».

Τα 12 καταστήματα της εταιρείας την Ρωσία θα κλείσουν και οι εξαγωγές προς την Ρωσία θα σταματήσουν μέχρι νεωτέρας. Η ιστοσελίδα online πωλήσεων βρίσκεται ήδη εκτός λειτουργίας. Η εταιρεία υπόσχεται ότι στηρίξει τους 80 συνεργάτες της στην Ρωσία.

Αλλοι διεθνείς μεγάλοι οίκοι που έχουν ανακοινώσει την αναστολή των δραστηριοτήτων τους τις τελευταίες ημέρες στην Ρωσία είναι η σουηδική Ikea και οι γαλλικοί όμιλοι ειδών πολυτελείας LVMH, Kering, Hermès και Chanel.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/swarovski-anastellei-tis-drastiriotites-tis-sti-rosia

Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook | @skaigr on Instagram